KARDEMİR'den 200 milyon dolarlık çevre yatırımı

Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının (KARDEMİR), 200 milyon dolarlık çevre yatırımı yaptığı bildirildi.

Fabrika tarafından yayımlanan faaliyet raporunda yer alan açıklamada, yeşil bir KARDEMİR için çalışıldığı ve bu amaçla birçok projenin hayata geçirildiği belirtildi.

Üretim konusunda bu yıl 2,5 milyon tonun aşılmasının hedeflendiği vurgulanan açıklamada, "Fiili kapasitelerimizi 3 milyon tonun üzerine taşıdık ve kuracağımız yeni bir yüksek fırınla hedeflediğimiz 3,5 milyon ton üretim kapasitesine ulaşacağız. Tüm bunları yaparken, çevre ve insan odaklı yatırımlarımızı da hiç aksatmadık. Bugüne kadar 150 milyon dolarlık çevre yatırımını realize ettik. Halen 50 milyon dolarlık çevre yatırımımız devam ediyor. Bu yıl en önemli hedeflerimizden biri de bu yatırımları da tamamlayarak 'Yeşil KARDEMİR'i ortaya çıkarmak olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Değişen üretim teknikleri ve tüketim taleplerine göre çeşitlenen ürünlere paralel olarak günümüz dünyasında dijitalleşmenin çığ gibi yayıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: