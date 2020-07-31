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Kardeş Baro oldular

ERZİNCAN HABERLERİ  | 31.07.2020 00:19 | Son Güncelleme

Erzincan Barosunu ziyaret eden Gaziantep Baro Başkanı Av.

Kardeş Baro oldular

Erzincan Barosunu ziyaret eden Gaziantep Baro Başkanı Av. Bektaş Şarklı, farklı projeler üzerine çalışmalar yaptıklarını ve kardeş Baro olduklarını söyledi.
Erzincan Barosu ile Gaziantep Barosu kardeş Baro oldular. Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk’ü makamında ziyaret eden Gaziantep Barosu Başkanı Bektaş Şarklı bir süre baş başa görüştüler.
Erzincan’a Barolar arası çalışmaların geliştirilmesi için yapılacak olan ortak projeleri görüştüklerini belirten Gaziantep Baro Başkanı Şarklı, en son mecliste görüşüler Barolar yasasının yanı sıra iki baronun seminerler noktasında iş birliği yapılması noktasında da anlaştıklarını söyledi.
Şarklı, “İnşallah bundan sonra kardeş baro olduk. Özellikle kendi illerimizde düzenleyeceğimiz hizmet içi seminerlerde iş birliğine karar verdik. Daha sık görüşmelerimiz olacak. Erzincan Baro Başkanımız Adem Aktürk ile birlikte çalışmaktan dolayı çok memnunum” ifadelerini kullandı.
Şarklı’yı misafir etmekten ve kardeş baro olmaktan dolayı memnuniyetini ifade eden Erzincan Barosu Başkanı Adem Aktürk, “İnşallah bundan sonra daha sık görüşeceğiz. Baromuz üyelerinin hizmet iç eğitimleri için iş birliği yapacağız” dedi.
Konuşmaların ardından Gaziantep Baro Başkanı Bektaş Şarklı günün anısına Gaziantep hatırası fincan takımı hediye ederken, Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk ise günün anısına Erzincan Hatırası bakır tabak hediye etti.

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