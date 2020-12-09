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Kardeşi tarafından evinde ölü bulundu

AYDIN HABERLERİ  | 09.12.2020 14:13 | Son Güncelleme

Aydın’ın Efeler ilçesinde Akif Yıldırım (55) yalnız yaşadığı evinde kardeşi tarafından ölü bulundu.Olay, Aydın’ın Efeler ilçesi Güzelhisar Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerindeki apartmanın 6’ncı katında saat 13.00 sıralarında meydana geldi.

Aydın’ın Efeler ilçesinde Akif Yıldırım (55) yalnız yaşadığı evinde kardeşi tarafından ölü bulundu.
Olay, Aydın’ın Efeler ilçesi Güzelhisar Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerindeki apartmanın 6’ncı katında saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı apartmanın 5’inci katında oturan Nevzat Yıldırım üst katındaki evinde yalnız yaşayan ağabeyi Akif Yıldırım’dan bir süre haber alamadı. Kronik hastalıkları bulunan ağabeyinin sağlık durumundan şüphelenen Yıldırım, durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ve Nevzat Yıldırım çilingir vasıtası ile eve girdi. Koridorda hareketsiz bir şekilde yatar halde bulunan Akif Yıldırım’ın, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolünde hayatını kaybettiği belirlendi. Akif Yıldırım’ın vefatı başta kardeşi Nevzat Yıldırım başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. Aydın Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayda, Yıldırım’ın cansız bedeni olay yerinde yapılan gerekli incelemenin ardından Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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