Kardeşköy Pistinde, Çalışmalar Başladı

Normalleşme süreci ile beraber ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da kurumlar hazırlıklarını tamamlıyor. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, ilçe müdürlükleri, spor salonları gibi yoğunluğun fazla olduğu yerlerde tedbirlerini almaya devam ederken, antrenman alanlarındaki hazırlıklarını da tamamlıyor.

Türkiye’nin sayılı atletizm pistlerinden olan Efeler Kardeşköy Atletizm Pisti’nde de hazırlıklar tamamlanıyor. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, İşletmeler Birimi Şube Müdürü Selami Balkan ile birlikte atletizm sahasındaki hazırlıkları inceleyerek, detaylı bilgi aldı.

Sosyal mesafe önlemleri alındı

İl Müdürlüğü bünyesindeki birçok salon sporunda, sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde antrenmanlar başlarken Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada “Normalleşme süreci ile birlikte çok fazla yakın temas gerektirmeyen spor branşlarımızda, sosyal mesafe kurallarına ve hijyen kurallarına dikkat ederek 1 Haziran’dan itibaren antrenmanlarımıza başlamıştık. Atletizim pistimizde de atletlerimiz Çarşamba ve Cuma günleri çalışmalarını yapıyorlar. Ayrıca 18 yaş altı çocuklarımızın aileleri gözetiminde sokağa çıkma izinlerinin olması ile birlikte de gerekli programlarımızı hazırladık. Gerekli hijyen koşullarını sağlayarak atletizme yönelik çalışmalarımız başladı” ifadelerine yer verildi.

Öğrenciler kayıt altına alınıyor

Atletizm pistinde yapılan hazırlıklar hakkında da bilgi verilen açıklamada “Aynı spor salonlarında olduğu gibi antrenmana gelen bütün çocuklarımızı kayıt altına alıyoruz. Yaklaşık 6 metrekarelik alana 1 sporcu olacak şekilde öğrenci gruplarının sayılarını azalttık. Bütün gelen öğrencilerin ateşlerini ölçüyoruz ve çalışmalara gelip gelmediğini kayıt altına alıyoruz. Yine girişlerde el dezenfektanlarımızı yerleştirdik. Eğitimlerimizde öğrenciler arası sosyal mesafeyi ayarlıyoruz ve birbirlerine temas etmemelerini sağlıyoruz. Velililerimizi de çok yakın oturmayacakları şekilde tribünlerimize yönlendiriyoruz” denildi.



