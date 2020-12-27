Kardeşler arasında arazi kavgası: 4 yaralı

Adıyaman’ın Gerger ilçesinde kardeşler arasında çıkan arazi kavgasında 1’i kadın 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Gerger ilçesi Fatih Mahallesi’nde ikamet eden Serhat A., Mesut A., Muhammed A. ve Aysel A. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Kardeşler arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Meydana gelen kavgada 4 kişi de yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından önce Gerger Devlet Hastanesine, ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altında bulunan yaralı kardeşlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

