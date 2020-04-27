YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Karesi, iftarda evlere misafir

Karesi, iftarda evlere misafir

BALIKESİR HABERLERİ  | 27.04.2020 16:34 | Son Güncelleme

Karesi Belediyesi, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşların evine, her gün büyük bir özenle hazırlanan sıcak yemekleri iftar saatine kadar ulaştırıyor.Sosyal Belediyecilik anlayışıyla kapı kapı dolaşarak, hazırlanan 4 çeşit yemeği ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştıran Karesi Belediyesi, yeni tip Korona virüs salgını nedeniyle yaşanılan bu hassas süreçte vatandaşların yüzünü güldürüyor.

Karesi Belediyesi, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşların evine, her gün büyük bir özenle hazırlanan sıcak yemekleri iftar saatine kadar ulaştırıyor.
Sosyal Belediyecilik anlayışıyla kapı kapı dolaşarak, hazırlanan 4 çeşit yemeği ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştıran Karesi Belediyesi, yeni tip Korona virüs salgını nedeniyle yaşanılan bu hassas süreçte vatandaşların yüzünü güldürüyor. Merkezine insanı alan sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını yürüttüklerini belirten Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, “Bu hassas süreçte kavuştuğumuz Ramazan ayında hazırladığımız sıcak yemeklerle, verdiğimiz hizmetlerle evlerinize misafir olup bu mübarek ayın maneviyatını paylaşıyoruz” dedi.
İhtiyaç sahiplerine sıcak yemek
Karesi Belediyesi, Korona virüs salgını sürecinde girilen Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmıyor. Belediye Başkanı Dinçer Orkan’ın talimatıyla, Ramazan ayının güzelliklerini paylaşmak ve birlik ve beraberliği arttırmak adına ihtiyaç sahibi vatandaşlara iftarda sıcak yemek yardımı gerçekleştiren Karesi Belediyesi, vatandaşların yüzünü güldürüyor. Kapı kapı dolaşarak hazırlanan 4 çeşit sıcak yemeği ihtiyaç sahibi vatandaşlarla buluşturan Karesi Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaşanılan bu hassas süreçte vatandaşların yüzünü güldürüyor.
Başkan Orkan: “Bu mübarek ayın maneviyatını paylaşıyoruz”
Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, rahmet ve bereket mevsimi Ramazan ayı münasebetiyle yapılan hizmetlerin ayrı bir değer ve anlam taşıdığını ifade etti. Başkan Orkan, “Dostluğumuzun ve kardeşliğimizin pekiştiği Ramazan ayını idrak ediyoruz. Paylaşmaya ve komşu hakkına çok büyük önem veren ve ‘komşusu açken tok yatan bizden değildir’ diyen bir Peygamberin ümmeti olarak Karesi’deki tüm ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaşarak her gün 4 çeşit sıcak yemek yardımında buluyoruz. Karesi’de Ramazan ayının güzelliklerini paylaşalım, birlik ve beraberliğimizi arttıralım istedik. Bu amaçla, geçirmekte olduğumuz bu hassas süreçte kavuştuğumuz Ramazan ayında hazırladığımız yemeklerle, verdiğimiz hizmetlerle evlerinize misafir olup bu mübarek ayın maneviyatını paylaşıyoruz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Karantinada insanın içini ısıtan görüntülerKarantinada insanın içini ısıtan görüntüler
Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Karantinada insanın içini ısıtan görüntü

Karantinada insanın içini ısıtan görüntü

Pazarcı esnafı karaoke mikrofonu ile satış yapıyor

Pazarcı esnafı karaoke mikrofonu ile satış yapıyor

Aliağa, online alışverişi sevdi

Aliağa, online alışverişi sevdi

Avukat 7. kattan atlayarak intihar etti

Avukat 7. kattan atlayarak intihar etti

Muş’ta lale tarlaları boş kaldı

Muş’ta lale tarlaları boş kaldı

İl Müftülüğü karantinada kalanlara Kur’an-ı Kerim ve seccade ve kitaplar hediye etti

İl Müftülüğü karantinada kalanlara Kur’an-ı Kerim ve seccade ve kitaplar hediye etti

Balıkesir Namaz Vakitleri 27 Nisan Pazartesi

İmsak
04:33
Sabah
06:07
Öğle
13:11
İkindi
16:59
Akşam
20:05
Yatsı
21:33

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler27 Nisan Pazartesi

Perihan Eczanesi
Merkez
Vitamin Eczanesi
Merkez
Yeşilli Eczanesi
Merkez
Yaşar Eczanesi
Ayvalik
Yeni Eczanesi
Ayvalik
Yeni Erol Eczanesi
Ayvalik
Atmaca Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Jandarma yasağa uymayan 59 kişiye para cezası kesti

Jandarma yasağa uymayan 59 kişiye para cezası kesti

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Karesi İlçe Emniyet Müdürüne başarılı operasyon

Karesi İlçe Emniyet Müdürüne başarılı operasyon

Emniyet Müdürü görevi başında kalp krizi geçirdi

Emniyet Müdürü görevi başında kalp krizi geçirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.