Karesi’de 1 şüpheli uyuşturucu madde ile yakalandı

Balıkesir’in Karesi ilçesinde jandarma ekipleri durdurdukları bir araçta yaptığı aramada uyuşturucu madde ele geçirdi. Uyuşturucu madde ile yakalanan Z.B. gözaltına alındı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Karesi İlçesinde uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edilen Z.B. isimli şahsın aracı ve üzerinde yapılan aramada; 5 gram kubar esrar, 2 gram metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konularak, şüpheli hakkında adli tahkikata başlanıldı.

