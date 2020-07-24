Karesi’de yeşil alan ve mezarlıklar bayrama hazırlanıyor

Karesi Belediyesi, vatandaşların güzel bir bayram geçirmeleri için Kurban Bayramı öncesinde ilçe genelinde bakım ve temizlik çalışması yapıyor. Ekipler ilçedeki 43 kırsal mahallede bulunan 73 mezarlıkta 969 bin 865 m alanda yabani otları temizledi. Merkezde ise 595 bin 58 m kaldırım üzeri yabani ot biçme işlemi yapılmış olup, çalışmalar devam ediyor.

Yeni nesillere temiz ve yaşanılabilir bir çevre bırakmak adına tüm imkanlarını seferber eden Karesi Belediyesi, ilçede adım atmadık yer bırakmadı. İlçe genelindeki park ve yeşil alanlarda bitkilendirme, budama, toprak tesviyesi, çim alan oluşturulması gibi çalışmalar yapan Karesi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçenin daha yeşil hale ulaşması için çalışmalarına devam ediyor.

Kurban bayramına hazırlık

Kurban Bayramı öncesi harekete geçen Karesi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Karesi Belediyesi, vatandaşların güzel bir bayram geçirmeleri için Kurban Bayramı öncesinde ilçe genelinde bakım ve temizlik çalışması yapıyor. Ekipler ilçedeki 43 kırsal mahallede bulunan 73 mezarlıkta 969 bin 865 m alanda yabani otlardan kaybolan mezarlıkların ortaya çıkartılması için biçme çalışmaları yapılırken, çevreye atılan çöpleri ise bir bir topladı. Geceli gündüzlü çalışan ekipler, mezarlıkların temizlik ve bakım çalışmalarını bayram öncesi tamamladı.

Merkez mahallelerde ise 595 bin 58 m kaldırım üzeri yabani ot biçme işlemi yapılmış olup, çalışmalar devam etmektedir. Ekipler bayrama kadar çalışmaları tamamlamayı hedefliyor. Ayrıca ekipler 27 merkez mahallede çim biçme ve bakım çalışmaları devam ederken, 43 kırsal mahallede yeşil alan ve meydanlarda görsel kirlilik oluşturan yabani otların temizlik çalışmaları tamamlandı.

Karesi Belediyesi ayrıca vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda görsel kirlilik oluşturan arsaların yabani ot temizliğini yaparken, 19 merkez mahallede de çalışmaları tamamlandı.

Başkan Orkan, “Karesililer hizmetin en iyisine layık”

Karesi’de yaşayan vatandaşların hizmetlerin en iyisine layık olduğunu söyleyen Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, çalışmalarda kent estetiği açısından uygunluğa öncelik vererek, modern ve planlı ilçe olma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini söyledi. Başkan Orkan, “Çevre dostu bir belediye olarak çalışmalarımızı bu doğrultuda yürütüyoruz. Çalışmalarımızda kent estetiği açısından uygunluğa öncelik vererek, modern ve planlı ilçe olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Karesi’de yaşayan tüm vatandaşlarımız hizmetin en iyisine layık. İnsanların yaşamaktan zevk alacağı bir Karesi için çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

