"KarFest"in tanıtımı için iki kamyon kar getirildi

KOCAELİ (AA) - Sapanca Gölü ve İzmit Körfezi manzarasıyla konuklarına eşsiz güzellikler sunan Kartepe'de, bu yıl ilk kez Kartepe Kış Festivali (KarFest) düzenlenecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, bir restoranda düzenlenen basın toplantısında, Kocaeli'nin uzun yıllar boyunca sanayinin başkenti olarak anıldığını belirterek, Kocaeli'nin eşsiz doğası, yazın denizi ve plajları, kışın karlı tepeleriyle her zaman turizmcilerin vazgeçilmezi arasında yer aldığını bildirdi.

Kentin, tüm bu unvanlarının yanına "Mevsim Turizm Kenti Kocaeli" markasını da eklemek için çok önemli adımlar attıklarını aktaran Gündoğdu, şunları söyledi:

"Yılın 365 gününe yayılan organizasyonlarımızla Kocaeli, Doğu Marmara'nın etkinlik merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bu yıl ilk kez kar festivali düzenleyeceğiz. Kartepe Belediyemizle örnek bir iş birliğine imza atarak, bölge esnafının da katkılarıyla Kartepe Kış Festivali'ni organize ediyoruz. Birbirinden eğlenceli aktivite ve şovlara sahne olacak KarFest, Türkiye'de kış turizminin en önemli adresleri arasında yer alan Kartepe'de 18 Ocak Cumartesi günü yapılacak. Kartepe dağ yolu üzerinde yer alan Sisli Vadi'de düzenleyeceğimiz festival, 14.00-24.00 saatleri kesintisiz 10 saat devam edecek. Türkiye'de kış turizminin seçkin adreslerinden biri olan Kartepe'yi, bu festival Uludağ, Kartalkaya gibi benzerleri arasından bir adım öne çıkaracak."