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Kargı kaymakamı Taş Gürgentepe Kaymakamlığı’na atandı

ÇORUM HABERLERİ  | 14.07.2020 12:30 | Son Güncelleme

Çorum’un Kargı ilçesi’nde yaklaşık 1,5 yıldır Kaymakamlık görevini yürüten Hasan Taş’ın tayini çıktı.Resmi Gazete’de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile 427 mülki idare amirinin görev yerleri değişti.

Kargı kaymakamı Taş Gürgentepe Kaymakamlığı’na atandı

Çorum’un Kargı ilçesi’nde yaklaşık 1,5 yıldır Kaymakamlık görevini yürüten Hasan Taş’ın tayini çıktı.
Resmi Gazete’de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile 427 mülki idare amirinin görev yerleri değişti. Kararname ile 27.12.2018 tarihinden bu yana Kargı Kaymakamlığı görevini yürüten Hasan Taş’ın da görev yeri değişti. Taş yayınlanan kararname ile Ordu ili Gürgentepe Kaymakamlığı’na atandı.
Kargı Kaymakamlığı’na henüz atama yapılmazkenken, Kaymakam Taş’ın önümüzdeki günlerde ilçeden ayrılması bekleniyor.

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