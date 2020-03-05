YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Kargı şehitler için yürüdü

Kargı şehitler için yürüdü

ÇORUM HABERLERİ  | 05.03.2020 17:10 | Son Güncelleme

Çorum’un Kargı ilçesinde, İdlib’te yaşanan saldırıda şehit düşen askerlere saygı ve bölgede mücadele veren askerlere destek için yürüyüş gerçekleştirildi.Kargı Kaymakamlığı tarafından düzenlenen destek yürüyüşüne katılanlar ellerinde Türk bayrakları ile sloganlar atarak Mihrihatun Camii önünden Saat Kulesine kadar yürüdü.

Çorum’un Kargı ilçesinde, İdlib’te yaşanan saldırıda şehit düşen askerlere saygı ve bölgede mücadele veren askerlere destek için yürüyüş gerçekleştirildi.
Kargı Kaymakamlığı tarafından düzenlenen destek yürüyüşüne katılanlar ellerinde Türk bayrakları ile sloganlar atarak Mihrihatun Camii önünden Saat Kulesine kadar yürüdü. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Mihrihatun Cami Müezzini Yüksel Dikici Kuranı Kerim tilaveti okundu. İdlib’te yaşanan saldırıda şehit düşen askerler için edilen duayı ise İlçe Müftüsü Mahmut Uluşahan yaptı. Yapılan duaların ardından toplanan kalabalık şehitlere destek ve Esad’a tepki sloganları attıktan sonra dağıldı.
Yürüyüşe Kargı Kaymakamı Hasan Taş, Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen, Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Yunus Emre Yılmaz, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Mustafa Topal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Genç, İlçe Müftüsü Mahmut Uluşahan, Hastane Başhekimi Dr. Muhammet Kadir Demir, Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Hasan Danacı, Orman İşletme Müdürü Mustafa Bayraktar, kurum ve kuruluşların müdürleri, parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Öksürük tarzınızdan hastalığınızı keşfedin! Akşam saatlerinde başlıyorsa...Öksürük tarzınızdan hastalığınızı keşfedin! Akşam saatlerinde başlıyorsa...
Hattuşa'da Hitit mahallesi gün yüzüne çıkarılıyorHattuşa'da Hitit mahallesi gün yüzüne çıkarılıyor
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Otomobil alev alev yandı

Otomobil alev alev yandı

İlkokul öğretmeni kalbine yenildi

İlkokul öğretmeni kalbine yenildi

Salihli Belediyespor kendini aştı

Salihli Belediyespor kendini aştı

Dünyanın en uzun ikinci mağarasının önündeki iki katlı beton yapı tepkilere yol açtı

Dünyanın en uzun ikinci mağarasının önündeki iki katlı beton yapı tepkilere yol açtı

CHP Grup Başkan Vekili Özkoç’a tepkiler çığ gibi

CHP Grup Başkan Vekili Özkoç’a tepkiler çığ gibi

Soğuk hava deposu inşaatı devam ediyor

Soğuk hava deposu inşaatı devam ediyor

Çorum Namaz Vakitleri 5 Mart Perşembe

İmsak
05:37
Sabah
07:01
Öğle
12:57
İkindi
16:08
Akşam
18:43
Yatsı
20:01

Çorum Nöbetçi Eczaneler 5 Mart Perşembe

Diken Eczanesi
Merkez
Yağlılar Ecz. Eczanesi
Alaca
Sevgi Eczanesi
Bayat
Şifa Ecz. Eczanesi
Iskilip
Danacı Ecz. Eczanesi
Mecitozu
Derman Ecz. Eczanesi
Osmancik
Önder Eczanesi
Sungurlu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Sungurlu Belediyesi başarılı sporcuları ödüllendirdi

Sungurlu Belediyesi başarılı sporcuları ödüllendirdi

İskilip, Mehmetçik için tek yürek

İskilip, Mehmetçik için tek yürek

Çorum Emniyet Müdürlüğü’nden huzur uygulaması

Çorum Emniyet Müdürlüğü’nden huzur uygulaması

Ahlatcı, muhtarın talebini yerine getirdi

Ahlatcı, muhtarın talebini yerine getirdi

Çorum’da sokak hayvanları aç kalmasın kampanyası

Çorum’da sokak hayvanları aç kalmasın kampanyası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.