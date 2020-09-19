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Kargı’da gaziler günü kutlamaları

ÇORUM HABERLERİ  | 19.09.2020 13:16 | Son Güncelleme

Çorum’un Kargı ilçesinde Gaziler günü münasebetiyle kutlama programı düzenlendi.Atatürk anıtı’na çelenk sunulmasıyla başlayan kutlama programı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından son buldu.Programın ardından protokol üyeleri ilçe mezarlığındaki şehitlikler ziyaret edilerek dua ettiler.Hükümet binası önünde gerçekleştirilen törene Kaymakamı Abdulhamid Uyar, İlçe J.

Çorum’un Kargı ilçesinde Gaziler günü münasebetiyle kutlama programı düzenlendi.
Atatürk anıtı’na çelenk sunulmasıyla başlayan kutlama programı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından son buldu.
Programın ardından protokol üyeleri ilçe mezarlığındaki şehitlikler ziyaret edilerek dua ettiler.
Hükümet binası önünde gerçekleştirilen törene Kaymakamı Abdulhamid Uyar, İlçe J. Komutanı J.Teğ. Yunus Emre Yılmaz, Belediye Başkan Vekili İbrahim Eken, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Mustafa Topal, gaziler, kurum müdürleri, emniyet ve jandarma personeli katıldı.

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