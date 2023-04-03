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Karısını bıçakla ağır yaralayan koca tutuklandı

03.04.2023 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da karısını bıçakla ağır yaralayan koca, çıkarıldığı mahkemece tutukladı.

Karısını bıçakla ağır yaralayan koca tutuklandı

Olay, Samsun’un Kavak ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat D.(46) ailevi sorunlardan dolayı tartıştığı 6 yıllık eşi Yasemin D ’yi (32) sırtının 3 yerinden bıçakla yaraladı. Ağır yaralanan 1 çocuk annesi kadın hastanede tedavi altına alındı. Eşini bıçakladıktan sonra yanına 5 yaşındaki kızı A.D.’yi alıp aracıyla Ordu’nun Ünye ilçesine kaçmaya çalışan zanlı, Samsun’da kovalamaca sonucu yakalandı.

Kavak İlçe Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan zanlı Murat D., bugün Kavak Adliyesine sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine cezaevine gönderildi.

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