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Kariyer fuarında öğrencilerin ilgisini en çok "duruşma salonu" çekti

EDİRNE HABERLERİ  | 25.02.2020 13:42 | Son Güncelleme

Kariyer fuarında öğrencilerin ilgisini en çok "duruşma salonu" çekti

EDİRNE (AA) - "Yetenek Her Yerde" kariyer fuarına gelen öğrenciler en çok Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca oluşturulan temsili duruşma salonuna ilgi gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin desteğiyle Trakya Üniversitenin ev sahipliğinde organize edilen fuarın son gününde Balkan Kongre Merkezi, Türkan Sabancı Kültür Merkezi ve 75. Yıl Spor Kompleksi'nde 290 firma ve kurum stantlarını gezen öğrenciler, kariyer planlamaları için yetkililerden bilgi aldı.

Meslek tanıtımı kapsamında Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca kongre merkezinin bir salonunda temsili duruşma salonu oluşturuldu. Burada hakim ve savcılar öğrencilere mesleklerini anlattı.

- Bazı öğrenciler cübbe giydi

Bilgilendirmenin ardından cübbe giyen üniversite öğrenciler senaryo gereği hakim, savcı ve avukat oldu. Edirne Adliyesi Sulh Ceza Hakimi Yusuf Salman yönlendirmesiyle, "kadına şiddet" konusunda temsili yargılama yapıldı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, İdare Mahkemesi Başkanı Kudret Doğan, Personel Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi Muhammet Emin Aydemir ve Ceza Tevkif Evleri Tetkik Hakimi Faruk Karcı temsili duruşma salonunu ziyaret etti.

Öte yadan kongre merkezinin konferans salonunda Başsavcı Karabacak, Doğan, Aydemir ve Karcı mesleklerine ilişkin sunum gerçekleştirdi.

Sunumun ardından yaklaşık 500 öğrencinin katıldığı bilgi yarışması düzenlendi. 6 hukuk sorusunun yöneltildiği yarışmada, doğru cevabı en kısa sürede veren 5 öğrenciye ödül verildi.

Etkinliklerin sürdüğü fuar, bugün sona erecek.

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