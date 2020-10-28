Kariyer planlamada değişimin etkisi unutulmamalı

Düzce üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Senem Çolak Yazıcı, online olarak düzenlediği konferansta, kariyer planlamanın önemini vurgulayarak öğrencileri bilgilendirdi.

Kariyer Merkezi’nin öğrencilerin mezun olmadan önce iş dünyasını tanımaya başlamaları ve profesyonel hayata daha kolay geçiş yapmalarına yardımcı olmayı amaçlayan bir birim olduğunu söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Senem Çolak Yazıcı, öğrencilere Merkezden yararlanmalarını tavsiye etti. İşvereni etkileyecek etkin bir özgeçmişin nasıl hazırlanacağını ve özgeçmişte kullanılacak anahtar kelimelerin önemini katılımcılarla paylaşan Senem Çolak yazıcı, günümüzde ve gelecekte hiçbir işin garantisinin olmadığını, çoğu meslek gurubunun yok olacağını ya da değişime uğrayacağını ifade etti.

Kariyer denilen şeyin artık çok değişken olduğunu katılımcılarla paylaşan Öğretim Üyesi, önemli olanın toplumun değişkenlerinin iyi takip edilerek kariyerin ona göre hazırlanması olduğunu vurguladı. Düzce üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Koordinatörlüğü’nde öğrencilerin her zaman yararlanabileceklerini söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Senem Çolak Yazıcı, Kariyer Merkezi olarak her iki haftada bir de etkinlik düzenlemeyi planladıklarını ifade etti. Öğrencilerden gelen soruları da yanıtlayan Öğretim Üyesi, katılımcılara başarı dilekleri ile sunumunu sonlandırdı.

