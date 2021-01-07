Kariyerine 38 Türkiye rekoru sığdıran milli yüzücü, gözünü olimpiyatlara çevirdi

İstanbul'da 2017 yılında düzenlenen yarışmada 14 yaş uzun kulvar 400 metre serbestte 4.04.11'lik derecesiyle yeni bir rekora imza atan genç sporcu, daha sonra sırasıyla 2019'da Edirne'de 15-16 yaş uzun kulvar 1500 metre serbestte 15.36.20, aynı yıl Bakü'de 15-16/17-18 yaş 400 metre serbestte 3.53.96 ve 2020'de yine Edirne'de düzenlenen 17-18 yaş uzun kulvar 1500 metre yarışında 15.19.00'lık derecesiyle Türkiye rekoru kırdı.

Türkiye'nin geleceğinin sporcularının yetiştirildiği Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) bünyesinde düzenlenen seçmelerde İtalyan antrenör Corrado Rosso tarafından keşfedilen Yiğit Aslan, son 5 yılda Türkiye rekorları kırıp, uluslararası organizasyonlarda çok sayıda madalya kazandı.

Bir alışveriş merkezindeki yüzme kursu afişinden etkilenerek 10 yaşında bu spora başlayan Yiğit Aslan, 38 Türkiye rekoru kırarak adından söz ettirmeyi başardı.

KAYSERİ (AA) - SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Türkiye Kulüpler Arası Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası ile Türkiye Turkcell Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçme Yarışları'nda 5 rekor birden kıran 17 yaşındaki sporcu Yiğit Aslan, olimpiyatlara gidebilmek için yoğun tempoyla çalışıyor.

2020 yılının sonunda İstanbul'da düzenlenen Türkiye Kulüpler Arası Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası ile Türkiye Turkcell Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçme Yarışları'nı da boş geçmeyen Yiğit Aslan, 800 metre serbest yarışında 07.47.38'lik derecesiyle 17-18 yaşın yanı sıra artı 19 yaş kategorisinde Türkiye rekoruna imza attı.

Yiğit Aslan, ayrıca aynı şampiyonada bin 500 metre serbestte 14.44.03'lük derecesiyle 17-18 yaş ve artı 19 yaş, 400 metre serbestte ise 03.52.43'lük derecesiyle yine 17-18 yaş kategorilerinde rekor kırdı.

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Yiğit Aslan, AA muhabirine, yüzmenin kendisine en uygun spor olduğunu söyledi.

Yedi yıl önce İtalyan antrenör Corrado Rosso'nun daveti üzerine Kayseri'ye geldiğini aktaran milli sporcu, o günden sonra başarılı olmak için elinden gelen her şeyi yaptığını belirtti.

Yüzmede başarının sabırla geldiğine dikkati çeken Yiğit Aslan, "Başarılı olabilmek için sadece bir sporcunun yapması gerekenleri yaptım. Antrenmanlarıma düzenli devam ettim. Kendimi geliştirmek için çaba gösterdim. Beslenmeme, uykuma, her şeyime özen gösterdim." diye konuştu.