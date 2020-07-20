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Karkamış kırsalında 22 bin 500 metrelik yol yapıldı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 20.07.2020 16:38 | Son Güncelleme

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen yol yapım ve onarım çalışmaları kapsamında Karkamış ilçesine bağlı 9 köyde 22 bin 500 metre uzunluğunda sathi kaplama asfalt çalışması tamamlanarak hem anayola hem de bağlantı yollarına ulaşım sağlandı.Büyükşehir Belediyesi Fen İşler Daire Başkanlığınca yürütülen yol çalışmaları kapsamında şehir içi olduğu kadar ilçelerde de asfaltlama ve köy yolu çalışmaları devam ediyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen yol yapım ve onarım çalışmaları kapsamında Karkamış ilçesine bağlı 9 köyde 22 bin 500 metre uzunluğunda sathi kaplama asfalt çalışması tamamlanarak hem anayola hem de bağlantı yollarına ulaşım sağlandı.
Büyükşehir Belediyesi Fen İşler Daire Başkanlığınca yürütülen yol çalışmaları kapsamında şehir içi olduğu kadar ilçelerde de asfaltlama ve köy yolu çalışmaları devam ediyor. Bu doğrultuda Karkamış ilçesinde sınır hattı boyunca uzanan Çiftlik, Yeşerti, Subağı, Karacurun, Yazır, Örmetaş, Savaş, Tosunlu ve Kelekli köyleri arası yollar ile anayol bağlantı çalışmaları tamamlandı. 22 bin 500 metre uzunluğunda yapılan sathi kaplama asfalt yolla birlikte ulaşım rahatlatılırken yol boyunca sıralanan başta Antep Fıstığı Bahçesi olmak üzere tarım ürünlerinin tozlanması ve zarar görmesi engellendi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 2014 yılından bu güne kadar Karkamış ilçesi için yürüttüğü yol çalışmaları sonucu 60 kilometre sathi kaplama asfalt, 13 kilometre uzunluğunda sıcak asfalt, 33 bin ton yama ve yolların bakım ve onarımı için asfaltlama işlemlerini yaptı. Öte yandan 143 bin metrekare kilit taşı döşeme gerçekleşti.
"Hemen çalışmaya başladılar"
Yürütülen sathi kaplama asfalt çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Karkamış ilçesine bağlı Çiftlik Mahallesi Muhtarı Şerif Özaslan, “Eski yoldan dolayı meyve ağaçlarımız tozdan görülmüyordu. Köyler arası ulaşımda araçlar gidip gelmede çok sıkıntı yaşıyordu. Araç sahipleri sürekli şikâyet halindeydi. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e ve ekiplere müracaat ettik. Hızlı bir şekilde cevap verdiler çalışmaya başladılar. Büyükşehir ekipleri hemen çalışmaya başladılar, iyi organize oldular. Ayrıca yürütülen çalışma ile beraber şehirle ulaşımımız çok rahatladı” diye konuştu.

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