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Karla kaplı Kartepe'de yaban hayvanları fotokapanla görüntülendi

KOCAELİ HABERLERİ  | 14.02.2020 14:54 | Son Güncelleme

Karla kaplı Kartepe'de yaban hayvanları fotokapanla görüntülendi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki ormanlık bölgelerde yaşayan yaban hayvanları fotokapanla görüntülendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 1. Bölge Kocaeli Şube Müdürlüğü, yaban hayatının takibi ve kaçak avcılığın önlenmesi amacıyla fotokapanlı çalışma yürüttü.

Çalışmada çeşitli yaban hayvan türlerinin doğal yaşamdaki görüntüleri elde edildi.

Bir noktaya yerleştirilen iki fotokapana, bölgede yaşayan çakal ve geyiklerin karla kaplı bölgedeki görüntüleri yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
Çakal fotokapan Geyik Kartepe Kocaeli "Yaban Hayatı"

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