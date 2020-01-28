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Karla mücadelenin kahramanları görev başında

VAN HABERLERİ  | 28.01.2020 13:57 | Son Güncelleme

Van’da karla mücadelenin gizli kahramanları olarak bilinen kaldırım küreme ekipleri, dondurucu havalarda bile yoğun mesai harcıyor.Kar yağışı ile birlikte ilk önce onlar harekete geçiyor.

Van’da karla mücadelenin gizli kahramanları olarak bilinen kaldırım küreme ekipleri, dondurucu havalarda bile yoğun mesai harcıyor.
Kar yağışı ile birlikte ilk önce onlar harekete geçiyor. Van Büyükşehir Belediyesinin 70 kişiden oluşan kar küreme ekibi, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte mesaiye başlıyor. Eksi 20 dereceyi bulan dondurucu soğuklara rağmen amansız bir mücadele ortaya koyan gizli kahramanlar, 24 saat boyunca ana arterdeki kaldırımları temizleyerek vatandaşların gündelik hayatlarını kolaylaştırmak için çaba sarf ediyor.
Kar küreme ekibinden olan 4 çocuk babası Mehmet Ali Aslan, sabah namazından sonra evinden çıkıyor. İlk olarak Van Büyükşehir Belediyesine ait şantiyede arkadaşlarıyla buluşan Mehmet Ali Aslan, günlük görevlendirmesi yapıldıktan sonra servisine binerek görev bölgesine gidiyor. Mesai arkadaşlarıyla birlikte küreklerini alan Aslan’ın kar mesaisi başlıyor.
Kar yağışının yoğun olduğu günlerde ortalama 12 saatin üzerinde küreme çalışması yaptıklarını anlatan Aslan, “7 yıldır Van Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışıyorum. Yoğun kar yağışı ile birlikte bir kaç gündür arkadaşlarımla birlikte 7/24 esaslı çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bazı günler sabah 07.00’den akşam 19.00-20.00’ye kadar, bazen de gece 24.00’e kadar mesai gözetmeksizin çalışıyoruz’’ dedi.
Sosyal medyada ’Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışmıyor’ paylaşımlarını gördüklerinde üzüldüklerini ifade eden Aslan, ’’Bizim yaptığımız çalışmalar insan gücüyle yapılıyor. Böyle şeyleri gördükçe ve duydukça arkadaşlarımızla üzülüyoruz. 1 metreye kadar kar yağmış. Baya da yoruluyoruz, emek veriyoruz. Bunu insanlar hiç mi göremiyor? Cumartesi ve pazar dahi biz evimize gidemiyoruz. Biraz da olsa insanlarımızın sağduyulu davranmalarını bekliyoruz’’ diye konuştu.
Öte yandan, Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen kaldırım temizleme çalışmalarında küreme ekiplerine destek olarak kar küreme araçları da kullanılıyor.

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