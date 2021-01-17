YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Karlı günlerde yaban hayvanları için doğaya 200 kilogram yem bırakıldı

Karlı günlerde yaban hayvanları için doğaya 200 kilogram yem bırakıldı

17.01.2021 16:00 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ’da kar yağışıyla birlikte doğada yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları için 200 kilogram yem bırakıldı.Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından Tekirdağ genelinde kar yağışı etkili oldu.

Tekirdağ’da kar yağışıyla birlikte doğada yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları için 200 kilogram yem bırakıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından Tekirdağ genelinde kar yağışı etkili oldu. Tekirdağ’ın Saray ilçesinde bulunan ormanlık alanlarda kar kalınlığı 10 santimetreyi geçerken, yaban hayvanlarının aç kalmaması için yemleme çalışması yapıldı. Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parkla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Saray ilçesinde karaca ve kanatlı yaban hayvanlarının doğal ortamlarında desteklenmesi, kış şartlarında yiyecek ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 100 kilogram buğday, arpa ve 100 kilogram yonca balyası ile yemleme çalışması yapıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERHadise son paylaşımıyla göz kamaştırdıHadise son paylaşımıyla göz kamaştırdı
’Banker Bilo’ filmi gerçek oldu’Banker Bilo’ filmi gerçek oldu
1/

Tekirdağ Namaz Vakitleri 17 Ocak Pazar

İmsak
06:55
Sabah
08:25
Öğle
13:25
İkindi
15:53
Akşam
18:15
Yatsı
19:40

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler17 Ocak Pazar

Cango Eczanesi
Suleymanpasa
Çiftlikönü Eczanesi
Suleymanpasa
Gılbaz Eczanesi
Suleymanpasa
Yalkın Eczanesi
Suleymanpasa
Emin Eczanesi
Kapakli
Fulya Eczanesi
Ergene
Güneş Eczanesi
Ergene
Tümünü Göster
Tekirdağ ECZANELER
Tekirdağ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Kayserispor’da Alibec şoku

Kayserispor’da Alibec şoku

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Uşak beyaza büründü

Uşak beyaza büründü

Varto’da vurulan sondajda 39 derecelik sıcak su çıktı

Varto’da vurulan sondajda 39 derecelik sıcak su çıktı

10 gündür ilçede korona vakası görülmedi

10 gündür ilçede korona vakası görülmedi

Diğer Haberler

Süleymanpaşa’da 1 buçuk ton plastik kapak toplandı

Süleymanpaşa’da 1 buçuk ton plastik kapak toplandı

Tekirdağ'da hastanelerde görevli psikologlar Kovid-19 hastalarına moral veriyor

Tekirdağ'da hastanelerde görevli psikologlar Kovid-19 hastalarına moral veriyor

Tekirdağ'da eşiyle tartışırken olay yerine gelen polise saldıran kişi gözaltına alındı

Tekirdağ'da eşiyle tartışırken olay yerine gelen polise saldıran kişi gözaltına alındı

Kovid-19 ile mücadelede devlet-millet iş birliğinin sahadaki gücü: "Beyaz melekler"

Kovid-19 ile mücadelede devlet-millet iş birliğinin sahadaki gücü: "Beyaz melekler"

Yağışlar öncesi yağmur suyu kanalları ve ızgaralar temizlendi

Yağışlar öncesi yağmur suyu kanalları ve ızgaralar temizlendi

Tekirdağ'da yeni yılda tezgahların gözdesi çinekop ve istavrit oldu

Tekirdağ'da yeni yılda tezgahların gözdesi çinekop ve istavrit oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.