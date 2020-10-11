Karlıova’da üstyapı çalışmaları sürüyor

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde üstyapı çalışmaları sürüyor.

Karlıova Belediyesi, ilçede üstyapı çalışmalarına devam ediyor. Ekipler İlçedeki 4 mahalle ve birçok caddede düzenleme yapan ekipler, kilitli parke taşı döşeme işlemlerini de sürdürüyor.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Veysi Bingöl, “İlçemizdeki mahalle ve caddelerin düzenlenmesi için ekiplerimiz mesai gözetmeksizin çalışma yapıyor. Havalar ısındığı andan itibaren çalışmalar başladık, yağışlar olana kadar da sürdüreceğiz. İlçemiz için tüm ekiplerimiz ve vatandaşlarımızla hep birlikte el ele çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

