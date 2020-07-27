YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. Kars Belediyesi böcek ilaçlama çalışması başlattı

Kars Belediyesi böcek ilaçlama çalışması başlattı

KARS HABERLERİ  | 27.07.2020 17:25 | Son Güncelleme

Kars Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz günlerde kent merkezi ve mahallelerinde görülen “Harpalus Rufipes” isimli böceğe ve diğer haşerele karşı ilaçlama çalışmasına başladı.Özellikle son günlerde Kars’ta da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının etkisiyle de görülen böcekler, şehir merkezi ve mahallelerde birçok vatandaşta büyük rahatsızlık oluşturmasıyla birlikte sosyal medya ve telefon aracılığıyla belediyeye bildirildi.Park ve yeşil alanlarda, müstakil ev ve apartmanlarda da görülen böceğe karşı ekipler bugün itibariyle çalışma başlattı.Kars Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Selçuk Kurtbaş yaklaşık bir hafta önce başlayan böcek şikayetlerini ortadan kaldırarak vatandaşlarımızın tedirginliğinin önüne geçileceğini söyledi.Kurtbaş, ilaçlamanın bugün çarşı merkezinde başlatıldığını, yarın ve sonrasındaki günlerde de aşamalı biçimde ve acil ihtiyaç bölgeleri öne alınarak yürütüleceğini sözlerine ekledi.

Kars Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz günlerde kent merkezi ve mahallelerinde görülen “Harpalus Rufipes” isimli böceğe ve diğer haşerele karşı ilaçlama çalışmasına başladı.
Özellikle son günlerde Kars’ta da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının etkisiyle de görülen böcekler, şehir merkezi ve mahallelerde birçok vatandaşta büyük rahatsızlık oluşturmasıyla birlikte sosyal medya ve telefon aracılığıyla belediyeye bildirildi.
Park ve yeşil alanlarda, müstakil ev ve apartmanlarda da görülen böceğe karşı ekipler bugün itibariyle çalışma başlattı.
Kars Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Selçuk Kurtbaş yaklaşık bir hafta önce başlayan böcek şikayetlerini ortadan kaldırarak vatandaşlarımızın tedirginliğinin önüne geçileceğini söyledi.
Kurtbaş, ilaçlamanın bugün çarşı merkezinde başlatıldığını, yarın ve sonrasındaki günlerde de aşamalı biçimde ve acil ihtiyaç bölgeleri öne alınarak yürütüleceğini sözlerine ekledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Adana'da silahlı saldırı: 2 yaralı Adana'da silahlı saldırı: 2 yaralı
Termometreler eksi 19’u gördü!Termometreler eksi 19’u gördü!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahyalı öğrenci tüm soruları doğru cevapladı

Kütahyalı öğrenci tüm soruları doğru cevapladı

Bal fiyatı arttı arıcılar bayram yapıyor

Bal fiyatı arttı arıcılar bayram yapıyor

Sürücülerin dikkatini çeken uyarı

Sürücülerin dikkatini çeken uyarı

Kaymakam Sayar’dan yeni atanan savcı ve hakimlere ziyaret

Kaymakam Sayar’dan yeni atanan savcı ve hakimlere ziyaret

Teknenin içinde ölü bulundu

Teknenin içinde ölü bulundu

Başkan, Ciğerparesi için ciğerini bağışladı

Başkan, Ciğerparesi için ciğerini bağışladı

Kars Namaz Vakitleri 27 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:07
Sabah
04:53
Öğle
12:19
İkindi
16:14
Akşam
19:35
Yatsı
21:14

Kars Nöbetçi Eczaneler27 Temmuz Pazartesi

Çelebi Eczanesi
Merkez
Kagızman Eczanesi
Kagizman
Saglık Eczanesi
Sarikamis
Dıyar Eczanesi
Selim
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Kars Belediyesi ücretsiz spor okulu kayıtları başladı

Kars Belediyesi ücretsiz spor okulu kayıtları başladı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Kars Ölçülü Ortaokulu TUBİTAK 4006 Bilim Fuarı’nın açılışı yapıldı

Kars Ölçülü Ortaokulu TUBİTAK 4006 Bilim Fuarı’nın açılışı yapıldı

Torundan dedeye duygulu veda mektubu

Torundan dedeye duygulu veda mektubu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.