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Kars Belediyesi camileri dezenfekte etti

KARS HABERLERİ  | 29.05.2020 13:39 | Son Güncelleme

Kars Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, Cuma namazı ile kademeli biçimde hizmet vermeye başlayacak şehir merkezindeki 10 camiyi ve ek hizmet alanlarını dezenfekte etti.Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, Mart ayı içinde alınan Covid-19 tedbirleri kapsamında ibadete ara veren ve bugün Cuma Namazı ile birlikte kapılarını açan camilerde dezenfekte çalışması yaptı.

Kars Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, Cuma namazı ile kademeli biçimde hizmet vermeye başlayacak şehir merkezindeki 10 camiyi ve ek hizmet alanlarını dezenfekte etti.
Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, Mart ayı içinde alınan Covid-19 tedbirleri kapsamında ibadete ara veren ve bugün Cuma Namazı ile birlikte kapılarını açan camilerde dezenfekte çalışması yaptı. İki ayrı ekibin yürüttüğü çalışmalar sonrasında camiler hizmete hazır hale getirildi.
Bugün kılınan namaz sonrasında da camilerde yaşanabilecek yoğunluğu da dikkate alan Kars Belediyesi, önümüzdeki günlerde de dezenfekte çalışmalarını camilerde de ayrıca yoğunlaştırarak, haftalık dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürecek.
Virüs vakalarını engellemek adına sahada çalışmalarını da ayrıca sürdüren ekipler, talep eden kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet binalarını da dezenfekte etmeye devam ediyor.

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Akşam
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Faikbey Eczanesi
Merkez
Nida Eczanesi
Merkez
Nur Eczanesi
Kagizman
Sarıkamış Eczanesi
Sarikamis
Akın Eczanesi
Selim
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