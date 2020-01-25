Kars Belediyesi Elazığ’a yardım kampanyası başlattı

Kars Belediye Başkanlığı’nca Elazığ’da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin ardından destek amaçlı yardım kampanyası başlatıldı.
Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen’in girişimleriyle başlatılan kampanya kapsamında depremzedeler verilmek üzere gıda, ısınma, kıyafet yardımında bulunmak isteyen vatandaşların Belediye Hizmet Binası’na gelerek yardım malzemeleri teslim istendi.
Ayrıca Kars Belediye Başkanlığı’nca kurulan ekipte, ihtiyaç malzemeleriyle birlikte Elazığ’a yola çıkacak.
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