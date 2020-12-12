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Kars Belediyesi’nin temizlik ve kar mesaisi

KARS HABERLERİ  | 12.12.2020 13:27 | Son Güncelleme

Kars’ta yağan karın ardından Belediye Başkanlığı’nca kar temizleme çalışması başlatıldı.Vali, Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz’ün talimatıyla Kars Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, etkili olan kar yağışı nedeniyle ana arterler, bulvar ve caddeler başta olmak üzere yayaların kullandığı kaldırım ve geçitlerde kar temizliği yapıyor.Ekipler, buz tutan kaldırımlarda tuz çalışması yaparken, cadde ve sokakların karı temizlenerek kamyonlarla kent dışına çıkarıldı.Kars Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde karla mücadele çalışmalarının devam edeceği öğrenildi.

Kars’ta yağan karın ardından Belediye Başkanlığı’nca kar temizleme çalışması başlatıldı.
Vali, Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz’ün talimatıyla Kars Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, etkili olan kar yağışı nedeniyle ana arterler, bulvar ve caddeler başta olmak üzere yayaların kullandığı kaldırım ve geçitlerde kar temizliği yapıyor.
Ekipler, buz tutan kaldırımlarda tuz çalışması yaparken, cadde ve sokakların karı temizlenerek kamyonlarla kent dışına çıkarıldı.
Kars Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde karla mücadele çalışmalarının devam edeceği öğrenildi.

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