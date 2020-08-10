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Kars Emniyet Müdürlüğü, down sendromlu Muhammet'in polislik hayalini gerçekleştirdi

KARS HABERLERİ  | 10.08.2020 15:08 | Son Güncelleme

Kars Emniyet Müdürlüğü, down sendromlu Muhammet'in polislik hayalini gerçekleştirdi

Kars'ta, özel bir rehabilitasyon merkezinde eğitim gören down sendromlu Muhammet Özdemir'in polis olma hayali, bir günlüğüne de olsa gerçeğe dönüştü.

Polislere hayranlık duyan Özdemir'in ailesi, İl Emniyet Müdürlüğüne durumu ileterek, çocuklarının polislik hayalinin gerçekleştirilmesini istedi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri, Muhammet'in evine giderek engelli gence polis kıyafeti giydirdi.

Motorize polis ekipleriyle bir günlüğüne polis olan Özdemir, şehir turu atarak devriye gezdi.

Polislerle bindiği motorla gezerek keyifli zaman geçiren Özdemir, ekipler tarafından tekrar evine bırakıldı.

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