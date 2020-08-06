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Kars polisi suç makinesini yakaladı

KARS HABERLERİ  | 06.08.2020 09:14 | Son Güncelleme

Kars’ta hakkında 20 yıl hapis cezası ve 20’inin üzerinde suçtan araması bulunan bir kişi polisin düzenlediği operasyonla kıskıvar yakalandı.Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık-Dolandırıcılık Büro Amirliği ve Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmalarda kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran kişinin şüpheli A.M.

Kars’ta hakkında 20 yıl hapis cezası ve 20’inin üzerinde suçtan araması bulunan bir kişi polisin düzenlediği operasyonla kıskıvar yakalandı.
Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık-Dolandırıcılık Büro Amirliği ve Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmalarda kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran kişinin şüpheli A.M. olduğunu tespit etti.
Bunun üzerinde harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, tespit ettikleri A.M. hakkında detaylı inceleme başlattı. A.M.’nin 2020 yılı içerisinde Kars genelinde kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşları dolandırması ve iş yerlerinden hırsızlık yapması olaylarını geçekleştirdiğini ortaya çıkarttı.
A.M.’nin Cezaevi firarisi olduğu hakkında 20 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ile 20’inin üzerinde suçtan aranmasının olduğu tespit eden polis, A.M. kaldığı adresi operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda yakalanan A.M. gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.
Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan A.M. Adliye’ye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen A.M. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İkindi
16:11
Akşam
19:25
Yatsı
20:58

Kars Nöbetçi Eczaneler 6 Ağustos Perşembe

Kerime Yenice Eczanesi
Merkez
Tamer Eczanesi
Kagizman
Saglık Eczanesi
Sarikamis
Akın Eczanesi
Selim
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