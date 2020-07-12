YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. Kars ve Ağrı'da hasara neden olan selin yaraları sarılıyor

Kars ve Ağrı'da hasara neden olan selin yaraları sarılıyor

KARS HABERLERİ  | 12.07.2020 15:48 | Son Güncelleme

Kars ve Ağrı'da hasara neden olan selin yaraları sarılıyor

Kars ve Ağrı'da dün etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen selde zarar gören köylerde ekiplerce başlatılan çalışmalar sürüyor.

Kars'ın Selim ilçesine bağlı Başköy köyünde, sel nedeniyle bazı ev ve ahırlar zarar gördü, birçok hayvan telef oldu.

Set duvarlarının çökmesiyle köyün içinden geçen kanal, taş ve kayalarla doldu. Kanalın yakınında evi bulunan Uğur Yılmaz ve eşi, sel sularından son anda kurtuldu.

Sel nedeniyle evi kullanılamaz hale gelen, eşyaları suya kapılan Yılmaz'ın, Kurban Bayramı dolayısıyla sattığı hayvanların parası ile eşinin ziynet eşyaları da sel nedeniyle kayboldu.

Yılmaz, AA muhabirine, duydukları gürültünün üzerine dışarı çıktıklarını anlatarak, "Eşimle çay içiyorduk, gürültüyle dışarıya kaçtık, o anda sel vurdu. Selden kendimizi zor kurtardık. Evimizin tamamında hasar oluştu, bazı bölümleri yıkıldı. Kurban Bayramı için sattığımız hayvanların parası, eşimin ziynet eşyaları vardı. Yaklaşık 50 bin lira kurbanlık parası, 30 bin lira da ziynet eşyası, hepsi gitti. Bu olaydan dolayı çok mağdur olduk. Derenin suyu, şu anda evin içinde akıyor. Yetkililerden bize yardımcı olmalarını istiyoruz." diye konuştu.

- Ağrı

Ağrı'da da 2 gündür etkili olan sağanak sonrası meydana gelen selde 100'e yakın koyunu telef olan göçerler, yaralarını sarıyor.

Kentin kuzey kesimlerindeki dağlık alanlarda, selden etkilenen Saklıca Köyü Mamik Mezrası yakınlarındaki göçerler, su sızan ve bir kısmı kullanılamaz hale gelen çadırlarını, dere yatağından kaldırarak yüksek noktalara kurdu.

Devlet Su İşleri (DSİ) ve İl Özel İdaresi ekipleri de selden zarar gören köylerde çalışmalarını sürdürüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
Termometreler eksi 19’u gördü!Termometreler eksi 19’u gördü!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Günübirlik tatilciler milli parka girmek için sabah 6’da kuyruğa girdiler

Günübirlik tatilciler milli parka girmek için sabah 6’da kuyruğa girdiler

Hafta sonları artık sesiz geçiyor

Hafta sonları artık sesiz geçiyor

Bir kadını zorla alıkoyan şüpheli şahıs yakalandı

Bir kadını zorla alıkoyan şüpheli şahıs yakalandı

Cami inşaatı devam ediyor

Cami inşaatı devam ediyor

Başdeğirmen: "Ispartaspor’umuzun hakkı üst liglerde oynamaktır "

Başdeğirmen: "Ispartaspor’umuzun hakkı üst liglerde oynamaktır "

Düzceli çiftçinin arkadaşlarıyla tasarladığı "Patrover" ilgi görüyor

Düzceli çiftçinin arkadaşlarıyla tasarladığı "Patrover" ilgi görüyor

Kars Namaz Vakitleri 12 Temmuz Pazar

İmsak
02:47
Sabah
04:41
Öğle
12:18
İkindi
16:16
Akşam
19:46
Yatsı
21:31

Kars Nöbetçi Eczaneler12 Temmuz Pazar

Saglık Eczanesi
Merkez
Yasın Eczanesi
Kagizman
Saglık Eczanesi
Sarikamis
Dıyar Eczanesi
Selim
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Kars’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 45 bin 206

Kars’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 45 bin 206

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Kars'ta ayının saldırdığı kişi öldü

Kars'ta ayının saldırdığı kişi öldü

Torundan dedeye duygulu veda mektubu

Torundan dedeye duygulu veda mektubu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.