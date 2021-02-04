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Kars’a 8 bin 118 Covid-19 aşısı geldi

04.02.2021 13:54 | Son Güncelleme:
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Kars’a 8 bin 118 Covid-19 aşısı geldi

Sağlık Bakanlığı’ndan Kars’a 8 bin 118 Covid-19 aşısı gelirken, 6 bin 115 vatandaşın aşı olduğu açıklandı.Kars Valisi ve Belediye Başkanı Türker Öksüz, sağlık çalışanlarının hakkının ödenemeyeceğini ve Kars halkının da salgının önlenmesine büyük destek verdiğini belirtti.Sağlık çalışanlarının büyük desteğinin yanı sıra Kars halkının da salgının önlenmesinde büyük çaba sarf ettiğini ifade eden Vali Öksüz, vaka sayılarının il genelinde oldukça azalmasının son derece önemli kaydetti.Vaka sayılarının düşmesinin rehavete kapılmak anlamına gelmediğini hatırlatan Vali Öksüz, “Bildiğiniz gibi ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimizde de Covid-19 aşılama çalışmalarına başlandı.

Sağlık Bakanlığı’ndan Kars’a 8 bin 118 Covid-19 aşısı gelirken, 6 bin 115 vatandaşın aşı olduğu açıklandı.
Kars Valisi ve Belediye Başkanı Türker Öksüz, sağlık çalışanlarının hakkının ödenemeyeceğini ve Kars halkının da salgının önlenmesine büyük destek verdiğini belirtti.
Sağlık çalışanlarının büyük desteğinin yanı sıra Kars halkının da salgının önlenmesinde büyük çaba sarf ettiğini ifade eden Vali Öksüz, vaka sayılarının il genelinde oldukça azalmasının son derece önemli kaydetti.
Vaka sayılarının düşmesinin rehavete kapılmak anlamına gelmediğini hatırlatan Vali Öksüz, “Bildiğiniz gibi ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimizde de Covid-19 aşılama çalışmalarına başlandı. Sağlık Bakanlığımız tarafından ilimize bugüne kadar 8 bin118 adet Covid-19 aşısı gönderildi ve oluşturulan 22 ekip tarafından 43 aşı uygulama merkezimizde, belirlenen öncelik gruplarına göre toplam 6 bin 115 vatandaşımıza uygulandı ve uygulanmaya devam ediliyor” dedi.
Öksüz, “Salgın hastalık nedeniyle ilimizdeki sağlık çalışanlarımız ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımızdaki görevli personelimiz, büyük bir fedakarlık örneği sergiliyor. Sağlık çalışanlarımızın özverisinin yanı sıra; kolluk kuvvetlerimiz ve diğer görevlilerimizin de yardımıyla sahada her alanda yapılan denetimler ve vatandaşlarımızın da bu konudaki duyarlılığı sayesinde çok şükür ilimiz genelinde vaka sayılarında gözle görülür bir düşüş yaşanmaktadır. Bundan sonraki süreçte de rehavete kapılmadan, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri ve ilgili Bakanlıklarımızın almış olduğu tedbir kararlarına harfiyen uyarak, hep birlikte bu işin de üstesinden geleceğiz inşallah. Bu vesile ile sağlık kamu hizmetini etkin ve yaygın olarak vatandaşlarımıza götüren sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere, salgınla mücadelede görev alan ve büyük özveriyle görev yapan tüm görevlilerimize bir kez daha teşekkür ediyorum, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” diye konuştu.

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