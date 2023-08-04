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Karşı şeride geçen otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi: 4 yaralı

04.08.2023 07:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak’ta karşı şeride geçen otomobilin tırla çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Otomobilin metal yığınına döndüğü kazada, ortalık savaş alanına döndü.

Karşı şeride geçen otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi: 4 yaralı

Kaza, Uşak Ankara kara yolu Selçuklu Köprülü Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Ankara istikametinde ilerleyen İ.K. yönetimindeki 64 KL 803 plakalı Fiat marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek D.Ö. idaresindeki 61 AFM 213 plakalı tırla çarpıştı. Kazada orta refüjdeki ağaçların yola savrulması sonucu İzmir istikametinde ilerlemekte olan O.A. idaresindeki 64 KN 452 plakalı otomobil metal yığınına döndü. Kaza anında yoldan geçmekte olan 64 ACG 547 plakalı motosikletin sürücüsü G.D., panikleyip düşerek yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan araç ve motosiklet sürücüleri ve karşı şeride geçen otomobilde yolcu olarak bulunan O.E., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavileri süren dört yaralının da sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Özlem eczanesi
Merkez
Baris eczanesi
Karahalli
Azatçam eczanesi
Sivasli
Duran eczanesi
Merkez
Toklu eczanesi
Ulubey
Mert eczanesi
Merkez
Bulut eczanesi
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