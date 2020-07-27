YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Karşıdan karşıya geçmek isterken canından oldu

Karşıdan karşıya geçmek isterken canından oldu

MALATYA HABERLERİ  | 27.07.2020 17:38 | Son Güncelleme

Malatya’da çevreyolu üzerinden karşıdan karşıya geçmeye çalışan 19 yaşındaki genç, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Karşıdan karşıya geçmek isterken canından oldu

Malatya’da çevreyolu üzerinden karşıdan karşıya geçmeye çalışan 19 yaşındaki genç, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde yaşanan kazada çevreyolu üzeri Büyükşehir Belediyesi mevkiinde E.Ş. yönetimindeki 34 HE 0555 plakalı BMW marka otomobil, karşıdan karşıya geçmek isteyen 19 yaşındaki Emirhan Emre’ye çarptı. Feci kazada ağır yaralanan genç, olay yerine gelen ambulansla hemen Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi aciline kaldırıldı ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Arnavutköy'de bomba alarmı! Arnavutköy'de bomba alarmı!
Ürküten tahmin: Minimum 7,2!Ürküten tahmin: Minimum 7,2!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahyalı öğrenci tüm soruları doğru cevapladı

Kütahyalı öğrenci tüm soruları doğru cevapladı

Bal fiyatı arttı arıcılar bayram yapıyor

Bal fiyatı arttı arıcılar bayram yapıyor

Sürücülerin dikkatini çeken uyarı

Sürücülerin dikkatini çeken uyarı

Kaymakam Sayar’dan yeni atanan savcı ve hakimlere ziyaret

Kaymakam Sayar’dan yeni atanan savcı ve hakimlere ziyaret

Teknenin içinde ölü bulundu

Teknenin içinde ölü bulundu

Başkan, Ciğerparesi için ciğerini bağışladı

Başkan, Ciğerparesi için ciğerini bağışladı

Malatya Namaz Vakitleri 27 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:38
Sabah
05:18
Öğle
12:38
İkindi
16:29
Akşam
19:49
Yatsı
21:21

Malatya Nöbetçi Eczaneler27 Temmuz Pazartesi

Başak Eczanesi
Merkez
Huzur Eczanesi
Merkez
Lokman Eczanesi
Merkez
Tebessüm Eczanesi
Merkez
Yenipetek Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Kooperatifçiliğin geliştirilmesi için çaba

Kooperatifçiliğin geliştirilmesi için çaba

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Hem maske dağıttı, hem veda etti

Hem maske dağıttı, hem veda etti

Malatya'da hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Malatya'da hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.