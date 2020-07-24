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Karşıyaka Belediye Başkanı Tugay'ın babası son yolculuğuna uğurlandı

İZMİR HABERLERİ  | 24.07.2020 15:21 | Son Güncelleme

Karşıyaka Belediye Başkanı Tugay'ın babası son yolculuğuna uğurlandı

İZMİR (AA) - İzmir'de tedavi gördüğü hastanede dün 78 yaşında hayatını kaybeden Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın babası Kıbrıs Barış Harekatı Gazisi ve emekli Fransızca öğretmeni Cemal Tugay, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Cemal Tugay için Bostanlı Beşikçioğlu Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Karşıyaka Kaymakamı Ali Rıza Çalışır, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer, askeri erkan ve yakınları katıldı.

Belediye Başkanı Tugay taziyeleri kabul etti. Cenazeye, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da çelenk gönderdi.

Cenaze namazından sonra Tugay'ın cenazesi, Örnekköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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