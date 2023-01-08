SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Karşıyaka Bergama maçında ortalık bir anda karıştı! Konuk ekip sahadan çekildi, dostluk yemeği iptal edildi

Karşıyaka Bergama maçında ortalık bir anda karıştı! Konuk ekip sahadan çekildi, dostluk yemeği iptal edildi

08.01.2023 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF 3. Lig'in ikinci devresinin başlamasına kısa bir süre kala iki İzmir ekibi Karşıyaka ile Bergama Belediyespor düzenlenen hazırlık mücadelesinde karşı karşıya geldi. Mücadelenin 30'ncu dakikasında saha bir anda karışırken, konuk ekip sahadan çekildi ve maç tatil edildi. İşte detaylar...

Karşıyaka Bergama maçında ortalık bir anda karıştı! Konuk ekip sahadan çekildi, dostluk yemeği iptal edildi

TFF 3'üncü Lig'de, ligin ikinci yarısı için çalışmalarını sürdüren ekiplerden Karşıyaka ile Bergama Belediyespor, hazırlık mücadelesinde karşı karşıya geldi.

SAHA BİR ANDA KARIŞTI!

pjpoj

İki İzmir ekibinin karşı karşıya geldiği mücadele Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde oynandı. Mücadelede dakikalar 30'u gösterdiği esnada mücadelede ortalık karıştı.

DOSTLUK YEMEĞİ DE İPTAL EDİLDİ

oknokj

  1. dakikada ev sahibi Karşıyaka'nın teknik heyeti ile Bergamalı oyuncular arasında yaşanan tartışma sonrası saha bir anda karıştı. Yaşanan bu gerginlik sonrası konuk ekip Bergama sahadan çekilirken, maç tatil edildi. Bergama kafilesine verilecek dostluk yemeği de iptal edildi.

Bergama mücadelesiyle devre arasındaki hazırlık maçlarını tamamlayan Karşıyaka, 3'üncü Lig 1'inci Grup'taki ikinci yarının ilk haftasında 14 Ocak Cumartesi günü Nevşehir Belediyespor'u ağırlayacak.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TFF'ye böyle seslendi: 'UEFA'ya gidiyoruz!'TFF'ye böyle seslendi: 'UEFA'ya gidiyoruz!'
Cristiano Ronaldo maç 2-0 olduktan sonra stadyumu terk ettiCristiano Ronaldo maç 2-0 olduktan sonra stadyumu terk etti
Satış için ilk görüşme! Abramoviç ve G.Saray...Satış için ilk görüşme! Abramoviç ve G.Saray...
Anahtar Kelimeler:
Karşıyaka Bergama kavga TFF 3. Lig ligi tff erden

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emekliye ek zam geliyor! Oran ve tarih...

Memur ve emekliye ek zam geliyor! Oran ve tarih...

Ekşi Sözlük Zeynep Bastık'ın külodunu konuşuyor!

Ekşi Sözlük Zeynep Bastık'ın külodunu konuşuyor!

Cristiano Ronaldo maç 2-0 olduktan sonra stadyumu terk etti

Cristiano Ronaldo maç 2-0 olduktan sonra stadyumu terk etti

Ne yapıyorsun Ronaldo! 1 haftada 2 gaf... Yönetimden uyarı aldı

Ne yapıyorsun Ronaldo! 1 haftada 2 gaf... Yönetimden uyarı aldı

O paylaşımı sonrası 'heykelini yıkalım' denmişti! Bu kez F.Bahçe'yi etiketleyerek paylaştı

O paylaşımı sonrası 'heykelini yıkalım' denmişti! Bu kez F.Bahçe'yi etiketleyerek paylaştı

Dev derbi öncesi Galatasaray'ın 11'ini ifşa etti!

Dev derbi öncesi Galatasaray'ın 11'ini ifşa etti!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Akıma dönüşen o fotoğrafları yapmak çok kolay

Akıma dönüşen o fotoğrafları yapmak çok kolay

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.