Karşıyaka Bergama maçında ortalık bir anda karıştı! Konuk ekip sahadan çekildi, dostluk yemeği iptal edildi

TFF 3'üncü Lig'de, ligin ikinci yarısı için çalışmalarını sürdüren ekiplerden Karşıyaka ile Bergama Belediyespor, hazırlık mücadelesinde karşı karşıya geldi.
İki İzmir ekibinin karşı karşıya geldiği mücadele Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde oynandı. Mücadelede dakikalar 30'u gösterdiği esnada mücadelede ortalık karıştı.
Bergama mücadelesiyle devre arasındaki hazırlık maçlarını tamamlayan Karşıyaka, 3'üncü Lig 1'inci Grup'taki ikinci yarının ilk haftasında 14 Ocak Cumartesi günü Nevşehir Belediyespor'u ağırlayacak.