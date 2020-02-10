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Karslıoğlu: "Çukurova Havaalanı yap işlet devret modeliyle inşa edilmemeliydi"

ADANA HABERLERİ  | 10.02.2020 11:54 | Son Güncelleme

Adana Kamu Müteahhitleri Derneği (AKAMDER) Başkanı Mustafa Karslıoğlu, Çukurova Havaalanının, ’yap işlet devret’ modeliyle inşa edildiği için bitirilemediğini söyledi.AKAMDER Başkanı Karslıoğlu, Başkan Yardımcısı Ali Tatlıdil ve Genel Sekreter Adnan Kemali Ünal ile birlikte Adana Havalimanı Başmüdürlüğüne atanan Mehmet Tığıl’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.Mehmet Tığıl, AKAMDER’in ziyaretinden dolayı memnuniyetini dile getirdi.Mustafa Karslıoğlu, ziyaretteki açıklamasında, Adana Havalimanı Başmüdürlüğüne işi çok iyi bilen birim içinden Mehmet Tığıl’ın atanmasının son derece isabetli olduğunu ifade etti.Çukurova Havalimanının biran önce tamamlanarak hizmete girmesini temenni ettiklerini söyleyen Karslıoğlu, "Ancak Çukurova Havaalanının kesinlikle yap işlet devret modeli ile inşa edilmemeliydi.

Karslıoğlu: "Çukurova Havaalanı yap işlet devret modeliyle inşa edilmemeliydi"

Adana Kamu Müteahhitleri Derneği (AKAMDER) Başkanı Mustafa Karslıoğlu, Çukurova Havaalanının, ’yap işlet devret’ modeliyle inşa edildiği için bitirilemediğini söyledi.
AKAMDER Başkanı Karslıoğlu, Başkan Yardımcısı Ali Tatlıdil ve Genel Sekreter Adnan Kemali Ünal ile birlikte Adana Havalimanı Başmüdürlüğüne atanan Mehmet Tığıl’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Mehmet Tığıl, AKAMDER’in ziyaretinden dolayı memnuniyetini dile getirdi.
Mustafa Karslıoğlu, ziyaretteki açıklamasında, Adana Havalimanı Başmüdürlüğüne işi çok iyi bilen birim içinden Mehmet Tığıl’ın atanmasının son derece isabetli olduğunu ifade etti.
Çukurova Havalimanının biran önce tamamlanarak hizmete girmesini temenni ettiklerini söyleyen Karslıoğlu, "Ancak Çukurova Havaalanının kesinlikle yap işlet devret modeli ile inşa edilmemeliydi. Bu kadar uzamasını bu sebebe bağlıyoruz. Keşke, kamu yatırımlarından direk ihalesi yapılsa da bir an önce Adana ve Mersin havaalanına kavuşsa" dedi.

Karslıoğlu:

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