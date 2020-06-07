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Kars’ta, 12 bin 812 vatandaşın talebi karşılandı

KARS HABERLERİ  | 07.06.2020 09:22 | Son Güncelleme

Kars’ta, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirler çerçevesinde Kars Valisi Türker Öksüz Başkanlığı’nda oluşturulan ’’Vefa Sosyal Destek Grubu’’ vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.İçişleri Bakanlığı’nın 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara ’’Sokağa çıkma yasağı’’ genelgesi doğrultusunda Kars Valiliği bünyesinde oluşturulan ’’Vefa Sosyal Destek Grubu’’ tarafından, evden çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşların Kars Valiliğine ulaşan alışveriş, banka, PTT, sağlık, seyahat, sosyal hizmetler, alışveriş ve gıda gibi 12 bin 812 çeşitli talebi karşılandı.Kars Valiliği, 65 yaş ve üstündekiler ile kronik rahatsızlığı olanların 112, 155 ve 156 numaralarını arayarak, taleplerini iletmelerini istedi.

Kars’ta, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirler çerçevesinde Kars Valisi Türker Öksüz Başkanlığı’nda oluşturulan ’’Vefa Sosyal Destek Grubu’’ vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.
İçişleri Bakanlığı’nın 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara ’’Sokağa çıkma yasağı’’ genelgesi doğrultusunda Kars Valiliği bünyesinde oluşturulan ’’Vefa Sosyal Destek Grubu’’ tarafından, evden çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşların Kars Valiliğine ulaşan alışveriş, banka, PTT, sağlık, seyahat, sosyal hizmetler, alışveriş ve gıda gibi 12 bin 812 çeşitli talebi karşılandı.
Kars Valiliği, 65 yaş ve üstündekiler ile kronik rahatsızlığı olanların 112, 155 ve 156 numaralarını arayarak, taleplerini iletmelerini istedi.

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Kerime Yenice Eczanesi
Merkez
Altun Eczanesi
Kagizman
Saglık Eczanesi
Sarikamis
Akın Eczanesi
Selim
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