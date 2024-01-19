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Kars'ta 12 okulda "akıl ve zeka oyunları" sınıfı oluşturuldu

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19.01.2024 14:35 | Son Güncelleme:
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Kars'ta İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile belediye işbirliğinde hayata geçirilen Akıl Küpü Projesi kapsamında, 12 okulda "akıl ve zeka oyunları" sınıfı oluşturuldu.

Proje kapsamında Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu tarafından 54 öğretmene akıl ve zeka oyunları eğitimi verildi.

Çalışmayla, öğrencilerin oyun oynayarak karar verme, problem çözme, odaklanma, akıl ve mantık yürütme, görsel algılama ve soyut düşünme gibi yeteneklerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, akıl ve zeka oyunları sınıflarının kentte ilk olduğunu söyledi.

"MUTLU ÇOCUKLAR OLARAK EĞİTİM ALMALARINI İSTİYORUZ"

Şu anda 12 okulda bu sınıfları açtıklarını ifade eden Polat, şunları kaydetti:

"Çocuklarımıza eğitim verdiğimiz 54 öğretmenimiz var. Çocuklarımızın akıl ve zeka oyunu oynarken, günümüzün en kötü alışkanlıklarından birisi olan maalesef teknoloji bağımlılığından da kurtulmasını istiyoruz. Yavrularımız, okullardaki akademik başarıda yoğun çaba sarf ediyor. Onlara bir mola vermek, molada da oyunlarla sorgulayan, düşünen nesiller yetiştirmek için bu sınıfları açtık. Çocuklarımızın eğlenceli zaman geçirmesini diliyorum. Mutlu çocuklar olarak eğitim almalarını istiyoruz. Allah yollarını açık etsin. 12 sınıfımız şimdilik hayırlı uğurlu olsun. İlerleyen zamanda da her ilçemize bir akıl ve zeka oyunları sınıfı açacağız. Duruma göre değerlendirme yapacağız."

Polat, Türkiye'de zeka oyunlarına katılmayan illerden biri olduklarına işaret ederek, mayıs ayında bu alanda Rize'de yapılacak Türkiye şampiyonasına gidecek ekipleri kentten yolcu edeceklerini belirtti.

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