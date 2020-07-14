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Kars’ta 15 Temmuz etkinlikleri

KARS HABERLERİ  | 14.07.2020 15:11 | Son Güncelleme

Kars’ta 15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla hazırlanan ‘Resim Sergisi’nin açılışı yapıldı.Serginin açılışını Vali Türker Öksüz, 14’ncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof.

Kars’ta 15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla hazırlanan ‘Resim Sergisi’nin açılışı yapıldı.
Serginin açılışını Vali Türker Öksüz, 14’ncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Hidayet Arıkan, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, MHP İl Başkanı Tolga Adıgüzel birlikte yaptı.
Vali Öksüz, açılışın ardından beraberindekilerle birlikte sergiyi gezdi. GAMP Konağı yanındaki parkta açılan resim sergisinde 15 Temmuz 2016 yılında hain darbe girişiminde yaşanan olayların anlatıldığı fotoğraflar yer aldı.
Sergi sonrası Vali Öksüz ve beraberindekiler yürüyerek İl Emniyet Müdürlüğü eski hizmet binasına gelerek karanfil bıraktı.
Vali Öksüz, “Çok anlamlı olan bu sergiye tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum. Burada 4 yıl önce yaşadıklarımızı bir kez daha görerek, bugün ülkemizin içerisinde bulunduğu durumu da tekrar düşünerek, umuyorum ki çıkarılacak dersler var bunda. Serginin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.
Öksüz, “4 yıl önce 15 Temmuz’da ülkemiz kanlı, FETÖ denen terör örgütü tarafından bir darbe girişimine maruz kaldı. Ama hepimizde memnuniyetle gördük ki, Cumhurbaşkanımızın çok kararlı duruşu, yönetimi, liderliği, milletimizin bütün fertlerinin, aynı zamanda bütün de Karslıların demokrasiye, milli iradeye olan bağlılığı, cesareti, feraseti sayesinde biz bu darbe girişimini sonuçsuz bıraktık. Milletimiz bu demokrasiye, hukuk devletine, kendi iradesine sahip çıktı, bu dünya demokrasi tarihi açısından da çok önemli bir olaydır. Şehitlerimiz var, gazilerimiz var, elbette biz onlara çok şey borçluyuz. Bu vesileyle şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum, kalan gazilerimize sağlıklı, huzurlu uzun ömür diliyorum. Gerek ülkemizde gerekse ilimizde bu darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasında büyük gayret gösteren, yüreğini, canını ortaya koyan, vatan ve millet sevgisiyle birlikte bütün vatandaşlarımıza, siyasi partilerimize, kamu kurum ve kuruluşlarımıza, yöneticilerimize, hepsine teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.
Türkiye’de darbelerin ve cuntaların demokrasiye olan müdahalelerin son bulduğunu tüm dünyaya gösterildiğine dikkat çeken Öksüz, “Artık şunu bütün dünyaya gösterdik, Türkiye’de darbelerin, cuntaların, demokrasiye olan müdahalelerin son bulduğu bir ülkedir Türkiye. İnşallah bundan sonra da ülkemizi bu düşüncelerle, bu felsefeyle milli iradeye ve demokrasiye olan bağlılığımızla daha ileriye hep birlikte taşıyacağız” şeklinde konuştu.

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İmsak
02:49
Sabah
04:42
Öğle
12:19
İkindi
16:16
Akşam
19:45
Yatsı
21:29

Kars Nöbetçi Eczaneler14 Temmuz Salı

Merkez Eczanesi
Merkez
Atas Eczanesi
Kagizman
Yenı Cıvan Eczanesi
Sarikamis
Dıyar Eczanesi
Selim
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