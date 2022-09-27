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Kars'ta 2. Karabağ Savaşı'nın ikinci yılında şehitler anıldı

27.09.2022 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev: - "2. Karabağ Savaşı'nda yaklaşık 3 bin şehit verdik. Tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz. Gazilerimize minnettarlığımızı bildiriyoruz"

Kars'ta 2. Karabağ Savaşı'nın ikinci yılında şehitler anıldı

Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev, Ermenistan'ın işgali altındaki toprakların kurtarılması için 27 Eylül 2020'de başlatılan 44 günlük 2. Karabağ Savaşı'nın ikinci yılında şehitleri andıklarını belirtti.

Guliyev, kentteki başkonsolosluk binasında düzenlediği basın toplantısında, "Şehitleri Anma Günü" dolayısıyla Azerbaycan'da da etkinliklerin düzenlendiğini söyledi.

Şehitleri rahmetle andıklarını ifade eden Guliyev, şöyle konuştu:

"Azerbaycan Cumhurbaşkanı ve Başkomutan İlham Aliyev'in önderliğinde 3 bin şehit ve binlerce yaralı Azerbaycan askeri, 32 yıl önce yenilmiş bir halkı, galip ve zafer kazanmış ülke haline getirdi. 1980'lerin sonuna doğru, her zaman topraklarımızda gözü olan Ermeniler, Azerbaycan topraklarını işgal etme adına harekete geçti. Özellikle 1987'den sonra Azerbaycan'ın Umum Milli Lideri Haydar Aliyev'in Moskova’daki görevinden istifa etmesinden sonra Ermeniler daha da aktifleşti. Ne yazık ki Sovyetler Birliği'nin de desteğini alan Ermeniler, Azerbaycan'ın arazisinin yüzde 20'sini işgal etti. Ve Birinci Karabağ Savaşı'nda binlerce şehit verdik ve topraklarımızı kaybetmiş olduk."

Guliyev, yaklaşık 30 yıl boyunca yapılan karşılıklı diplomatik görüşmelerin sonuçsuz kaldığını anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Temmuz 2020'de Ermeniler yeniden hücuma geçti. Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev, bunlara gereken dersin verilmesi için ordumuza emir verdi. 27 Eylül 2020'de 2. Karabağ Savaşı başladı. 44 gün süren bu savaş Azerbaycan'ın zaferiyle ve topraklarımızın işgalden azat olmasıyla sonuçlandı. Ermeniler yine de baskın etmeye, topraklarımıza saldırmaya ve topraklarımıza mayın döşemeye devam ediyor. Savaşın sonucunda ortaya çıkan manzara çok korkunç ve ürkütücüydü. Çünkü şehirlerimiz viran olmuştu, kentlerimiz dağıtılmıştı. Ermeniler 'bizim' dedikleri Karabağ topraklarını yerle bir etmişler ve yaşanmayacak hale getirmişlerdi."

Azerbaycan'ın her zaman barış taraftarı olduğunu dile getiren Guliyev, "Eylülün 12 ve 13'ünde yeniden Azerbaycan ordusuna baskın etmeye başladılar ve bunun karşılığını da yeniden almış oldular." ifadesini kullandı.

​​​​​​​ Guliyev, "27 Eylül tarihini Aliyev'in kararına esasen anma günü ilan ettik. Bu günü hem 2. Karabağ Savaşı'nın başlaması hem de aziz şehitlerimizi anma günü olarak belirledik. 2 Karabağ Savaşı'nda yaklaşık 3 bin şehit verdik. Tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz. Gazilerimize minnettarlığımızı bildiriyoruz. Topraklarımız o aziz şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış ve daha değerli olmuştur." dedi.

Kars'ta 2. Karabağ Savaşı'nın ikinci yılında şehitler anıldı

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