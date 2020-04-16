YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. Kars’ta 7 hırsızlık olayının zanlıları yakalandı

Kars’ta 7 hırsızlık olayının zanlıları yakalandı

KARS HABERLERİ  | 16.04.2020 09:37 | Son Güncelleme

Kars’ta son 2 ay içerisinde meydana gelen 7 hırsızlık olayının zanlarını yakalandı.Kars Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, Yenişehir, Alparslan, Yeni, Örnek ve Halitpaşa Mahallelerinde son 2 ay içerisinde 7 ayrı hırsızlık olayının gerçekleşmesi üzerine yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık olayının zanlılarının kimlik bilgilerine ulaşıldı.Bunun üzerine harekete geçen polis, hırsızlık olayını gerçekleştiren H.K.

Kars’ta son 2 ay içerisinde meydana gelen 7 hırsızlık olayının zanlarını yakalandı.
Kars Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, Yenişehir, Alparslan, Yeni, Örnek ve Halitpaşa Mahallelerinde son 2 ay içerisinde 7 ayrı hırsızlık olayının gerçekleşmesi üzerine yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık olayının zanlılarının kimlik bilgilerine ulaşıldı.
Bunun üzerine harekete geçen polis, hırsızlık olayını gerçekleştiren H.K. (18) T.A. (19) ve E.Ö. (18) gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin yapılan sorgulamasında suç eşyası malzemeleri F.P. (33) sattıkları ortaya çıktı. Polis yaptığı operasyonla suç eşyalarını satın alan neticesinde F.P.’in iş yerinde arama yaptı. Yapılan aramada çok sayıda su saati ve musluk bataryası ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi.
Suç eşyasını satın alan F.P. hakkında yasal işlem yapılırken, hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheliler önce sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye ardından da adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk şüpheli 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Keşke arkadaş satılan bir yer olsa''Keşke arkadaş satılan bir yer olsa'
Polisten 'sessiz ölüm' uyarısıPolisten 'sessiz ölüm' uyarısı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Diyanet-Sen’den "Aşk 101" dizisine tepki

Diyanet-Sen’den "Aşk 101" dizisine tepki

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Malatya’da uyuşturucudan 1 tutuklama

Malatya’da uyuşturucudan 1 tutuklama

Burhaniye Cezaevinden 492 kişi tahliye oldu

Burhaniye Cezaevinden 492 kişi tahliye oldu

Din görevlileri evden çıkamayanların tarlasını sürdü, otları tırpanladı

Din görevlileri evden çıkamayanların tarlasını sürdü, otları tırpanladı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nden sosyal yardım atağı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nden sosyal yardım atağı

Kars Namaz Vakitleri 16 Nisan Perşembe

İmsak
03:49
Sabah
05:20
Öğle
12:12
İkindi
15:56
Akşam
18:55
Yatsı
20:20

Kars Nöbetçi Eczaneler16 Nisan Perşembe

Faikbey Eczanesi
Merkez
Tamer Eczanesi
Kagizman
Karabağ Eczanesi
Sarikamis
Akın Eczanesi
Selim
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kars’ta ücretsiz maske dağıtımı

Kars’ta ücretsiz maske dağıtımı

(özel Haber) Yavru Köpekler Ölen Annelerinin Başından Ayrılmadı

(özel Haber) Yavru Köpekler Ölen Annelerinin Başından Ayrılmadı

Torundan dedeye duygulu veda mektubu

Torundan dedeye duygulu veda mektubu

Iğdır domatesi çıktı Kağızmanlı güldü

Iğdır domatesi çıktı Kağızmanlı güldü

Kağızman merkezinde hayvancılık azaldı

Kağızman merkezinde hayvancılık azaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.