YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. Kars’ta baca yangını büyümeden söndürüldü

Kars’ta baca yangını büyümeden söndürüldü

KARS HABERLERİ  | 24.07.2020 11:36 | Son Güncelleme

Kars’ta bir işyerinin bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.Olay Merkez Ordu Caddesi’nde meydana geldi.

Kars’ta bir işyerinin bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.
Olay Merkez Ordu Caddesi’nde meydana geldi. İş yerinin bacasından çıkan dumanları gören vatandaşlar durumu 110 itfaiyeye bildirdi.
İhbarın ardından Kars Belediye Başkanlığı’na bağlı İtfaiye Müdürlüğü ekipleri hemen olay yerine intikal etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.
İtfaiye ekiplerince yapılan incelemede yangına işyerinin bacasından çıkan kıvılcımların neden olduğunu belirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
75 milyon yıldır orada duruyor! Korkutan açıklama: Depremin etkisini büyütecek 75 milyon yıldır orada duruyor! Korkutan açıklama: Depremin etkisini büyütecek
Polisten 'sessiz ölüm' uyarısıPolisten 'sessiz ölüm' uyarısı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Vatandaşlar, sabah namazında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne akın etti

Vatandaşlar, sabah namazında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne akın etti

Başkan Tosun: “Yüz yıllık hayalin gerçekleşmesine şahitlik ediyoruz”

Başkan Tosun: “Yüz yıllık hayalin gerçekleşmesine şahitlik ediyoruz”

Bolu'da ilaç fabrikasının buhar kazanı patladı

Bolu'da ilaç fabrikasının buhar kazanı patladı

Bu manzara ile sıfır vaka hep hayal olacak

Bu manzara ile sıfır vaka hep hayal olacak

Kadıköy’ün yenilenen yüzü ‘İstanbul Kitapçısında’ anlamlı tanıtım

Kadıköy’ün yenilenen yüzü ‘İstanbul Kitapçısında’ anlamlı tanıtım

Konuk: “Konya Şeker’in üreticiye, üretene desteği bitmeyecek”

Konuk: “Konya Şeker’in üreticiye, üretene desteği bitmeyecek”

Kars Namaz Vakitleri 24 Temmuz Cuma

İmsak
03:03
Sabah
04:50
Öğle
12:19
İkindi
16:15
Akşam
19:38
Yatsı
21:18

Kars Nöbetçi Eczaneler24 Temmuz Cuma

Canan Eczanesi
Merkez
Nur Eczanesi
Kagizman
Yenı Cıvan Eczanesi
Sarikamis
Akın Eczanesi
Selim
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Kars’ta köylerin sorunları çözülüyor

Kars’ta köylerin sorunları çözülüyor

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Kars’ta maske takmayan 260 kişiye ceza kesildi

Kars’ta maske takmayan 260 kişiye ceza kesildi

Kars’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 45 bin 206

Kars’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 45 bin 206

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.