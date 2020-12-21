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Kars’ta belediye vatandaşlara maske dağıttı

KARS HABERLERİ  | 21.12.2020 17:05 | Son Güncelleme

Kars’ta Korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında belediye vatandaşlara ücretsiz maske dağıttı.Kars Belediyesi Kovid-19 salgınından korunma tedbirleri kapsamında başlattığı çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Kars’ta belediye vatandaşlara maske dağıttı

Kars’ta Korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında belediye vatandaşlara ücretsiz maske dağıttı.
Kars Belediyesi Kovid-19 salgınından korunma tedbirleri kapsamında başlattığı çalışmalar aralıksız devam ediyor. Belediye ekipleri, Vali, Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz’ün talimatıyla il genelinde bira taraftan dezenfekte çalışmaları yapılırken, diğer taraftan da halkın yoğun olduğu caddelerde maske dağıtımı yapıldı. Zabıta ekipleri, maske verdiği vatandaşlara salgınla mücadele kapsamında bilgilendirme yaptı.
Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Hayvan Pazarı’nda ücretsiz maske dağıtımı gerçekleştirdi.
Öte yandan belediye ekiplerinin maske dağıtımı ve dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam edileceği öğrenildi.

Kars’ta belediye vatandaşlara maske dağıttı

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