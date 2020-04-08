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Kars’ta bin 526 aileye gıda yardımı yapıldı

KARS HABERLERİ  | 08.04.2020 16:33 | Son Güncelleme

Kars’ta hayırsever vatandaşların destekleriyle bin 526 aileye gıda yardımı yapılırken, Valilik bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu, evden ayrılma kısıtlaması bulunan vatandaşların talepleri karşılamaya devam ediyor.Daha önce de Kars Valiliği’ne iletilen alışveriş, banka, sağlık, seyahat ve sosyal hizmetler gibi taleplerin 3 bin 141 karşılanmıştı.Kars Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri kent merkezi, ilçeler ve köylerde vatandaşlar kendilerine iletilen ihtiyaçları karşılamaya devam ediyor.

Kars’ta hayırsever vatandaşların destekleriyle bin 526 aileye gıda yardımı yapılırken, Valilik bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu, evden ayrılma kısıtlaması bulunan vatandaşların talepleri karşılamaya devam ediyor.
Daha önce de Kars Valiliği’ne iletilen alışveriş, banka, sağlık, seyahat ve sosyal hizmetler gibi taleplerin 3 bin 141 karşılanmıştı.
Kars Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri kent merkezi, ilçeler ve köylerde vatandaşlar kendilerine iletilen ihtiyaçları karşılamaya devam ediyor. Grubun ihtiyaçlarını karşılandığı vatandaşlar ise ‘evdekal’mayı tercih ediyor.

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Cıvan Eczanesi
Merkez
Tamer Eczanesi
Kagizman
Saglık Eczanesi
Sarikamis
Dıyar Eczanesi
Selim
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