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Kars’ta Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi sergilendi

KARS HABERLERİ  | 23.09.2020 17:18 | Son Güncelleme

Çanakkale savaşları mobil Müzesi Kars’ta halka açıldı.Valilik Binası önünde 7’den 77’ye herkese kapılarını açan ve içerisinde Çanakkale Savaşı ile ilgili resimlerin, çeşitli görsel meteryallerin ve videoların izletildiği ekranlarda Çanakkale Cephesinden günümüze kalan çeşitli savaş objelerinin sergilendiği bir bölüm ve Çanakkale askerinin heykelinin de bulunduğu Çanakkale savaşları Mobil Müzesi Çanakkale ruhunu tıpkı o gündeymiş gibi yaşayabilmelerini sağlamak amacı ile vatandaşların hizmetine açıldı.Dış ses ambiyans ve tasarımları ile görsel bir şölen sunan Mobil Müze 23-25 Eylül 2020 tarihleri arasında 3 gün boyunca Kars’ta açık kalacak.

Çanakkale savaşları mobil Müzesi Kars’ta halka açıldı.
Valilik Binası önünde 7’den 77’ye herkese kapılarını açan ve içerisinde Çanakkale Savaşı ile ilgili resimlerin, çeşitli görsel meteryallerin ve videoların izletildiği ekranlarda Çanakkale Cephesinden günümüze kalan çeşitli savaş objelerinin sergilendiği bir bölüm ve Çanakkale askerinin heykelinin de bulunduğu Çanakkale savaşları Mobil Müzesi Çanakkale ruhunu tıpkı o gündeymiş gibi yaşayabilmelerini sağlamak amacı ile vatandaşların hizmetine açıldı.
Dış ses ambiyans ve tasarımları ile görsel bir şölen sunan Mobil Müze 23-25 Eylül 2020 tarihleri arasında 3 gün boyunca Kars’ta açık kalacak. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterilen Mobil Müzeyi Kars Valisi Türker Öksüz, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof Dr Hüsnü Kapu, Jandarma Alay Komutanı Hidayet Arıkan’da ziyaret ederek bilgi aldı.

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Tamer Eczanesi
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Karabağ Eczanesi
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