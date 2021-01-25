Kars’ta Covid-19 uygulamaları devam ediyor

Kars’ta Korona virüs (Covid-19) mücadele kapsamında uygulamalar aralıksız devam ediyor.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ekipler, salgının yayılmasını engellemek amacıyla işyerlerinde uygulama yaparken, yaya polis ekipleri ise cadde ve sokaklarda vatandaşları bilgilendiriyor.

Polis, ekipleri tek tek dolaştıkları işyerlerinde vatandaşlara korona virüsle mücadele de neler yapılması gerektiğini anlatıyor, vatandaşları maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarıyor.

Kent genelinde bir çok noktada yürütülen denetimler, vatandaşlar arasında da memnuniyetle karşılanıyor. Polisler kendi sağlıklarından çok vatandaşların sağlığını düşündüğü ifade eden vatandaşlar, “Yapılan denetimleri yerinde buluyoruz. Polisler kendilerinden çok birilerini düşünüyor. Bizleri salgınla mücadele konusunda bilgilendiriyor. Gerekli uyarıları yapıyor. İnşallah kısa sürede alınan tedbirlerle birlikte salgını yeneriz” dediler.

Öte yandan polis başta Faikbey Caddesi olmak üzere kent genelinde bütün cadde ve sokaklarda Covid-19 denetimlerini sürdürüyor. Vatandaşlar maske, mesafe ve hijyen konularında uyarılıyor. Polisin denetimlerinin devam edeceği öğrenildi.



