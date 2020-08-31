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Kars’ta ders zili çaldı

KARS HABERLERİ  | 31.08.2020 10:44 | Son Güncelleme

Kars’ta 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk ders zili çaldı.

Kars’ta 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk ders zili çaldı. Yeni eğitim öğretim yılı uzaktan eğitim ve sorumluluk sınavlarıyla başladı. İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay, 2020-2021 ilk ders zilini çaldı.
İmam Hatip Lisesi’nde düzenlen program, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Yeni eğitim öğretim yılı uzaktan eğitim ve sorumluluk sınavlarıyla başladı. 2019-2020 eğitim öğretim yılında bir üst sınıfa sorumlu geçen öğrenciler sorumluluk sınavına girdi.
Kars İmam Hatip Anadolu Lisesi’nde sorumluluk sınavına giren öğrencilerin önce ateşi ölçüldü daha sonra hem okul binasındaki hem de dışarıda oluşturulan sınıflara alındı.
İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay, “2019-2020 ilk döneminde öğrencilerimizin tamamı devamsızlığı olanlar hariç direk sınıflarını geçmişlerdir, ancak zayıf olanlar sorumlu geçmişlerdir. Bu hafta dersleri zayıf olan öğrencilerimiz sorumlu oldukları derslerden okullarında sınavlara alınacaklar. Öğrencilerimiz sınavlarına girmek üzere okullarına gelmeye başladılar” dedi.
40 saatlik ders programının oluşturulduğunu belirten Acay, “Bugün itibariyle ülkemizde olduğu gibi ilimizde de uzaktan eğitim, canlı ders uygulamaları başlatılacak. 40 saatlik ders programının 20 saati canlı ders uygulaması, 20 saati ise uzaktan eğim olacak. İnternet erişimi olmayan öğrencilerimize yönelik ise TRT EBA İlkokul, TRT EBA Ortaokul ve TRT EBA Lisede güncellenmiş ders programıyla öğrencilerimize yönelik uygulamaya başlayacaktır” diye konuştu.
Ders zilinin çalmasıyla birlikte öğrenciler açık havada sorumluluk sınavına girdi. Öğrencilerin heyecanlı oldukları gözlendi.

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