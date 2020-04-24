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Kars’ta eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı başladı

KARS HABERLERİ  | 24.04.2020 13:40 | Son Güncelleme

Kars’ta eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı başladı.

Kars’ta eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı başladı. Vatandaşlar, telefonlarına gelen kod veya kimlik bilgileriyle en yakın eczaneden maskelerini alıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vatandaşlara ücretsiz maske verileceğini duyurmasının ardından Kars’ta eczanelere teslim edilen maskeler, 20-65 yaş arası vatandaşlara ücretsiz dağıtılıyor.
Karslılar, Sağlık Bakanlığı tarafından cep telefonlarına gönderilen kodu veya kimlik bilgileriyle en yakın eczaneye bildirerek ücretsiz maskelerini alabilecek.
Konu hakkında açıklama yapan 13.Bölge Eczacı Odası Kars İl Temsilcisi Uzman Eczacı Ömer Şerif Çelebi, “20 ile 65 yaş arasındaki vatandaşlarımız ücretsiz maske teminlerinin birinci basamak sağlık hizmet sunucusu olan eczanelerimiz aracılığı ile gerçekleştirilmesi ile ilgili uygulama bugün itibariyle ilimizde başlamış bulunmaktadır. Vatandaşlarımız Sağlık Bakanlığı tarafından cep telefonlarına gönderilecek kodu eczanelerimize bildirerek maske alabileceklerdir. Eczacılarımız bu kodu Reçetem Sisteminde açılmış olan yeni butona girerek teslim işlemini yapacaklardır” dedi.
Çelebi, “ Kod gelmeyen vatandaşlarımıza ise eczane tarafından sisteme kimlik bilgileri girilerek kod talebinde bulunulacaktır. Aynı şekilde bu kod cep telefonlarına SMS ile geldiğinde eczanelerden maske temini yapılabilecektir. Aile bireylerine gelen SMS kodu ile yakınları eczanelerden maske teslim alabileceklerdir. İlk etapta ilimize bulunan her eczaneye 1000’er adet maske gönderilmiş olup, vatandaşlarımıza her 10 gün için 5 adet maske verilecek şekilde sisteme kayıt yapılacaktır. Maske temini Sağlık Bakanlığı kanalı ile tarafımıza ulaştığı sürece bizler de vatandaşlarımıza bu hizmeti karşılıksız olarak vereceğiz. Bu zor süreçte herkese sağlık ve sabır diliyor, gelecek güzel günlerin umut olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

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Merkez
Tamer Eczanesi
Kagizman
Sarıkamış Eczanesi
Sarikamis
Dıyar Eczanesi
Selim
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