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Kars'ta eğitime kar engeli

KARS HABERLERİ  | 13.02.2020 21:36 | Son Güncelleme

Kars'ta eğitime kar engeli

Kars'ta, etkili olan kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların 14 Şubat Cuma günü tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de bir gün idari izinli sayılacağı bildirildi.

Bu arada olumsuz hava koşulları nedeniyle Kağızman'da 8, Selim'de ise 1 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. 9 köy yolunun ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

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Akşam
17:46
Yatsı
19:05

Kars Nöbetçi Eczaneler13 Şubat Perşembe

Nakı Eczanesi
Merkez
Atas Eczanesi
Kagizman
Saglık Eczanesi
Sarikamis
Dıyar Eczanesi
Selim
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