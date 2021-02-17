YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. Kars’ta eğitime kar engeli

Kars’ta eğitime kar engeli

17.02.2021 20:45 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars’ta kar yağışı ve tipiden dolayı eğitime bir gün ara verildi.

Kars’ta kar yağışı ve tipiden dolayı eğitime bir gün ara verildi. Kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personel de idari izinli sayıldı.

Kentte akşam saatlerinde başlayan ve hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı ve tipiden dolayı çok sayıda köy yolu ulaşıma kapanırken eğitim öğretime ara verildi. Konuyla ilgili Kars Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilimiz genelindeki tüm eğitim kurumlarında 18.02.2021 Perşembe günü eğitime bir gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacaktır” denildi.
Öte yandan Kars’ta kar yağışı ve tipi aralıklarla devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
90 yaşındaki kadın aşı için kilometrelerce yürüdü 90 yaşındaki kadın aşı için kilometrelerce yürüdü
Termometreler eksi 19’u gördü!Termometreler eksi 19’u gördü!

Kars Namaz Vakitleri 18 Şubat Perşembe

İmsak
05:26
Sabah
06:51
Öğle
12:27
İkindi
15:23
Akşam
17:53
Yatsı
19:12

Kars Nöbetçi Eczaneler18 Şubat Perşembe

Sultan Eczanesi
Merkez
Nur Eczanesi
Kagizman
Saglık Eczanesi
Sarikamis
Akın Eczanesi
Selim
Tümünü Göster
Kars ECZANELER
Kars ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Eskişehir'de karı koca ve 4 yaşındaki çocukları evlerinde bıçaklanmış olarak ölü bulundu

Eskişehir'de karı koca ve 4 yaşındaki çocukları evlerinde bıçaklanmış olarak ölü bulundu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kar yağışları balık tezgahlarını etkiledi

Kar yağışları balık tezgahlarını etkiledi

Çetindağ, “Bizim sabrımızı denemesinler”

Çetindağ, “Bizim sabrımızı denemesinler”

Samsunspor, İstanbul'dan avantajlı skorla dönmek istiyor

Samsunspor, İstanbul'dan avantajlı skorla dönmek istiyor

Diğer Haberler

Kars'ta yüz yüze eğitime yarın ara verilecek

Kars'ta yüz yüze eğitime yarın ara verilecek

Kars’ta 31 köy yolu kar ve tipiden ulaşıma kapandı

Kars’ta 31 köy yolu kar ve tipiden ulaşıma kapandı

Kars Cazibe Merkezi oluyor

Kars Cazibe Merkezi oluyor

Kars’ta polisin ‘şok’ uygulamaları sürüyor

Kars’ta polisin ‘şok’ uygulamaları sürüyor

Kars’ta AFAD eğitimleri sürüyor

Kars’ta AFAD eğitimleri sürüyor

Kars’ta AFAD eğitimleri sürüyor

Kars’ta AFAD eğitimleri sürüyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.