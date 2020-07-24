Kars’ta ertelenen dolmuş ihalesi yapıldı

Kars’ta üç kez yapılan ve yaşanan gerginliklerden dolayı ertelenen dolmuş ihalesi dördüncüsünde yapıldı. Polisin adeta kuş uçurtmadığı ve yoğun güvenlik önlemleri aldığı ihaleye tek dosya verildi.

Kars Belediye Başkanlığı tarafından 81 araca 10 yıl süreliğine çalışma hakkı verilmesi ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesinin (a) bendine göre kapalı teklif usulü ile 4’ncü kez gerçekleştirildi. Üç kez ertelenen “Şehir İçi Toplu Taşıma Hattının Kiraya Verilmesi” ihalesi bugün Belediye Hizmet Ek Binasında yapılırken, ihaleye sadece Kars 1 Nolu Şehir İçi Dolmuşçular ve Halk Otobüsü Kooperatifi katıldı. İhale komisyonu tarafından yapılan incelemede eksiklik görülmedi. Muhammen bedeli 7 milyon 290 bin lira olan ihaleye dolmuşçular 7 milyon 291 bin lira teklif verdi.

İhale sonrasında açıklamalarda bulunan Belediye Başkan Yardımcısı ve İhale Komisyonu Başkanı Mehmet Boşnak, “Bu dördüncü ihaleydi. Bugüne kadar yapılan üç ihaleye herhangi bir katılım olmamıştı. Bugünkü ihalemiz 2886 Sayılı yasanın 35/a maddesine göre ihaleye çıkarılmış ilimiz mücavir alan sınırları içerisinde toplu taşıma ihalesi 81 araç, 19 hat üzerinde çıkarılmıştır” dedi.

Muhammen bedeli 7 milyon 291 bin lira olan ihaleye bir zarf verildiğini ifade eden Boşnak, “Bugün bir istekli katıldı, ihale saatine kadar tek zarf verilmişti. Komisyon verilen zarfın üzerinde idari şartname ve teknik şartnamesine uygun, özellikle taşıdıkları için tek bir zarf açılmış, muhammen bedeli 7 milyon 290 bin liraydı. Verilen teklifte 7 milyon 291 bin lira oldu. Komisyonumuz gerekli değerlendirmeleri yaparak kararını verecektir. Eğer olumlu karar verirsek, toplu taşıma işini yapan arkadaşlarımıza hayırlı olsun” diye konuştu.

İhalenin yapılmasının ardından otobüslerde araç içinde nakit ödeme, jetonlu biniş olmayacağı, teknik şartnamede yazılı Elektronik Ücret Toplama Sistemi (akıllı kart) uygulanacağı öğrenildi.

