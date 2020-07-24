YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. Kars’ta ertelenen dolmuş ihalesi yapıldı

Kars’ta ertelenen dolmuş ihalesi yapıldı

KARS HABERLERİ  | 24.07.2020 10:50 | Son Güncelleme

Kars’ta üç kez yapılan ve yaşanan gerginliklerden dolayı ertelenen dolmuş ihalesi dördüncüsünde yapıldı.

Kars’ta üç kez yapılan ve yaşanan gerginliklerden dolayı ertelenen dolmuş ihalesi dördüncüsünde yapıldı. Polisin adeta kuş uçurtmadığı ve yoğun güvenlik önlemleri aldığı ihaleye tek dosya verildi.
Kars Belediye Başkanlığı tarafından 81 araca 10 yıl süreliğine çalışma hakkı verilmesi ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesinin (a) bendine göre kapalı teklif usulü ile 4’ncü kez gerçekleştirildi. Üç kez ertelenen “Şehir İçi Toplu Taşıma Hattının Kiraya Verilmesi” ihalesi bugün Belediye Hizmet Ek Binasında yapılırken, ihaleye sadece Kars 1 Nolu Şehir İçi Dolmuşçular ve Halk Otobüsü Kooperatifi katıldı. İhale komisyonu tarafından yapılan incelemede eksiklik görülmedi. Muhammen bedeli 7 milyon 290 bin lira olan ihaleye dolmuşçular 7 milyon 291 bin lira teklif verdi.
İhale sonrasında açıklamalarda bulunan Belediye Başkan Yardımcısı ve İhale Komisyonu Başkanı Mehmet Boşnak, “Bu dördüncü ihaleydi. Bugüne kadar yapılan üç ihaleye herhangi bir katılım olmamıştı. Bugünkü ihalemiz 2886 Sayılı yasanın 35/a maddesine göre ihaleye çıkarılmış ilimiz mücavir alan sınırları içerisinde toplu taşıma ihalesi 81 araç, 19 hat üzerinde çıkarılmıştır” dedi.
Muhammen bedeli 7 milyon 291 bin lira olan ihaleye bir zarf verildiğini ifade eden Boşnak, “Bugün bir istekli katıldı, ihale saatine kadar tek zarf verilmişti. Komisyon verilen zarfın üzerinde idari şartname ve teknik şartnamesine uygun, özellikle taşıdıkları için tek bir zarf açılmış, muhammen bedeli 7 milyon 290 bin liraydı. Verilen teklifte 7 milyon 291 bin lira oldu. Komisyonumuz gerekli değerlendirmeleri yaparak kararını verecektir. Eğer olumlu karar verirsek, toplu taşıma işini yapan arkadaşlarımıza hayırlı olsun” diye konuştu.
İhalenin yapılmasının ardından otobüslerde araç içinde nakit ödeme, jetonlu biniş olmayacağı, teknik şartnamede yazılı Elektronik Ücret Toplama Sistemi (akıllı kart) uygulanacağı öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Uzmanlar Tuzla fayını inceledi: Deprem yaklaşıyor Uzmanlar Tuzla fayını inceledi: Deprem yaklaşıyor
Termometreler eksi 19’u gördü!Termometreler eksi 19’u gördü!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Vatandaşlar, sabah namazında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne akın etti

Vatandaşlar, sabah namazında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne akın etti

Başkan Tosun: “Yüz yıllık hayalin gerçekleşmesine şahitlik ediyoruz”

Başkan Tosun: “Yüz yıllık hayalin gerçekleşmesine şahitlik ediyoruz”

Bolu'da ilaç fabrikasının buhar kazanı patladı

Bolu'da ilaç fabrikasının buhar kazanı patladı

Bu manzara ile sıfır vaka hep hayal olacak

Bu manzara ile sıfır vaka hep hayal olacak

Kadıköy’ün yenilenen yüzü ‘İstanbul Kitapçısında’ anlamlı tanıtım

Kadıköy’ün yenilenen yüzü ‘İstanbul Kitapçısında’ anlamlı tanıtım

Uzmanından sağlıklı yaz içeceği tarifi, soğuk ve doğal yeşil çay

Uzmanından sağlıklı yaz içeceği tarifi, soğuk ve doğal yeşil çay

Kars Namaz Vakitleri 24 Temmuz Cuma

İmsak
03:03
Sabah
04:50
Öğle
12:19
İkindi
16:15
Akşam
19:38
Yatsı
21:18

Kars Nöbetçi Eczaneler24 Temmuz Cuma

Canan Eczanesi
Merkez
Nur Eczanesi
Kagizman
Yenı Cıvan Eczanesi
Sarikamis
Akın Eczanesi
Selim
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Kars’ta köylerin sorunları çözülüyor

Kars’ta köylerin sorunları çözülüyor

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Kars’ta maske takmayan 260 kişiye ceza kesildi

Kars’ta maske takmayan 260 kişiye ceza kesildi

Kars’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 45 bin 206

Kars’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 45 bin 206

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.