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Kars'ta etkili olan kar yüksek kesimleri beyaza bürüdü

19.10.2021 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ta etkili olan kar yüksek kesimleri beyaza bürüdü

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki yüksek kesimler kar yağışı ile beyaza büründü.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye düştüğü ilçede aralıklarla etkili olan sağanak yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Kardan dolayı Allahuekber dağlarının 3 bin 180 metre rakımlı tepeleri ile 2 bin 600 metre rakımlı Ağbaba Dağı karla kaplandı.

Olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı kuşların tarlalarda yiyecek bulmaya çalışması dikkati çekti.

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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Sarıkamış

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